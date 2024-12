Hoch oder runter mit MongoDB? Das sagt der Markt vor den Zahlen

Daumen hoch oder runter: Was sagen die Anleger vor der Veröffenlichung der Zahlen von MongoDB ? Denn in der Nacht zu Dientag öffnet der Datenbankmanger-Spezialist seine Geschäftsbücher.

Die aktuelle Meinung der Analysten zu MongoDB ist positiv, mit dem Konsensrating "Kaufen". 27 Analysten geben Kursziele von 375 bis 400 US-Dollar an. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei etwa 359 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt um die 344 US-Dollar.

Im Detail liegen die erwarteten Schätzungen bei einem Gewinn von 0,69 US-Dollar je Aktie. Verglichen zum Vorjahr würde dies einen Rückgang von rund 28 Prozent bedeuten. Es wird von einem Umsatz von 495,72 Millionen US-Dollar ausgegangen, einem Anstieg von 14,5 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr.

Das sind die technischen Indikatoren

Aber wie schätzt der Markt die Zahlen ein? Zur Analyse der Kursbewegungen eignet sich der RSI-Wert (Relative Strength Index). Er misst die Stärke und Geschwindigkeit von Preisänderungen und hilft dabei zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft ist (RSI über 70).

Aktuell liegt der Wert für MongoDB bei 69 und bewegt sich damit haarschaf einemkritischen Wert. Das könnte darauf hindeuten, dass die Aktie überkauft sein könnte.

In jedem Fall deutet dieser hohe Wert aber auf eine hohe Nachfrage der Anteilsscheine hin. Das sagt auch der 30-Tage-IV-Wert aus (implizite Volatilität). Er liegt bei 79,1, spiegelt also ein erhöhtes Marktinteresse wider und gibt denWert für die erwarteten Schwankungen für die kommenden 30 Tage an.

Die Implizite Volatilität wird aufgrund der Preise der Optionsscheine abgeleitet. Hier hilft ein Blick auf die Verteilung der Optionsscheine zu MongoDB. Ein Indikator dafür bildet die Put/Call-Ratio, ein Wert, der das Verhältnis zwischen gehandelten put und call-Optionen aufzeigt. Bei Mongo DB liegt der Wert aktuell bei 1,40. Das bedeutet: Der Markt ist pessimistisch und rechnet kurzfristig mit einem Rückgang der Anteilsscheine, da die Nachfrage nach Put-Optionen das der Call-Optionen übersteigt.

Fazit

Der Markt erwartet, dass MongoDB die Schätzungen der Analysten nicht übertrifft, beziehungsweise innerhalb der Erwartungen bleibt. Allein das Erfüllen der Analystenerwartungen hat in jüngster Zeit schon zu einem Tiefenrausch von so mancher Tech-Aktie geführt.

Kurzfristig sehen die Anleger also, dass die Gewinnerwartungen nicht übertroffen werden und rechnen von daher mit "schlechten" Zahlen. Zu diesen Erwägungen sollte man aber auch folgendes mit bedenken: In den letzten zwei Jahren hat MongoDB die Gewinn- und Umsatzschätzungen stets übertroffen. Auch in den letzten drei Monaten wurden die Gewinnschätzungen für das Unternehmen insgesamt 23-mal nach oben und 3-mal nach unten korrigiert.

Die technischen Indikatoren deuten zwar darauf hin, dass der Markt die Daumen senken wird und die Anteilsscheine überkauft sind. Trotz dessen konnte MongoDB stets mit solidem Zahlenwerk überzeugen.

Auch die Analysten rechnen langfristig mit steigenden Kursen. Kurzfristig könnte es allerdings zu Turbulenzen kommen. Die Geschäftszahlen werden in der Nacht zu Dienstag veröffentlicht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die MongoDB Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 327,9EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 12:42 Uhr) gehandelt.

