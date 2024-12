CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC Capital Partners

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Koblenz (ots) - CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alleAktionäre im Streubesitz an- CVC plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro Aktiesowie anschließendes Delisting- Deutlicher Aufschlag von 51,1 % auf den volumengewichtetenDreimonats-Durchschnittskurs und 33,5 % auf den Schlusskurs vom 6. Dezember2024 ermöglicht Aktionären unmittelbare Wertrealisierung- Gründerfamilie Gotthardt unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarungmit CVC und behalten gemeinsam mit dem verbundenen Anteilseigner Dr. KoopMehrheit an CompuGroup Medical- Langjähriges Unternehmensziel von CompuGroup Medical, das Gesundheitssystemdurch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung zu verbessern, wirdgestärkt- Partnerschaft mit CVC soll zu deutlich verbesserter Qualität, Sicherheit undInnovationskraft für Kunden von CompuGroup Medical beitragen- Mitarbeiter von CompuGroup Medical bleiben Teil eines nun nochambitionierteren Unternehmens mit starkem Wachstumswillen und hoherInnovationskraft- Geschäftsführende Direktoren, Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßen diestrategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentlicheÜbernahmeangebotCompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der weltweit führendenE-Health-Anbieter, verbessert seit mehr als 30 Jahren das Gesundheitswesen inDeutschland durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung. Die Softwarevon CompuGroup Medical unterstützt täglich medizinische und organisatorischeProzesse in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern undsozialen Einrichtungen. Dadurch haben medizinische Fachkräfte mehr Zeit für ihrePatienten und erhalten hilfreiche medizinische Informationen, die allenBeteiligten im Gesundheitssystem zugutekommen.CompuGroup Medical hat heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mitCVC Capital Partners, einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen, undder GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von CompuGroup Medical,geschlossen. Die Partnerschaft mit CVC tritt in Kraft, wenn eineHoldinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds, die durch mit CVC CapitalPartners verbundene Unternehmen beraten und verwaltet werden, ein freiwilligesöffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionärevon CompuGroup Medical erfolgreich abschließt. Das entspricht einer Prämie von51,1 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr.