IG Metall droht VW mit weiterer Eskalation

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Die IG Metall droht im laufenden Tarifstreit mit Volkswagen mit einer weiteren Eskalation.



"Heute gibt es von der Belegschaft eine Rute in Form eines bundesweiten Warnstreiks", sagte Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Montag bei einer Kundgebung in Wolfsburg. "Überall, an allen Standorten, in allen Schichten legen die Beschäftigten von Volkswagen die Arbeit nieder, nicht zwei Stunden wie zuletzt, sondern vier Stunden." Wenn das nicht reichen sollte, dann folge auf das Silvesterfeuerwerk "eine Eskalation, die dieses Unternehmen noch nicht erlebt hat".



"Ich will explizit betonen: Wir wollen das nicht", fügte er hinzu. "Aber wer Zehntausende Menschen auf die Straße setzen will, versteht im Zweifel nur diese Sprache." Die Vertreter des Vorstandes hätten eine letzte Chance, 2024 die Weichen richtig zu stellen, dann könne man noch "höchst flexibel in dieser Woche oder in der nächsten Woche eine Lösung finden". Aber klar sei auch: "Wir wollen keine Lösung um der Lösung willen", so Gröger.





