Tesla-Rally geht weiter - Aktie nähert sich Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Höhenflug der Tesla -Aktien scheint ungebrochen. Zum Start der neuen Woche stiegen die Papiere des Elektroauto-Herstellers im vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent auf 394 US-Dollar. Damit rückten sie an die Marke von 400 US-Dollar heran, die letztmals Anfang des Jahres 2022 erreicht worden war. Bis zum Rekordhoch von gut 414 Dollar vom November 2021 ist es nun nicht mehr weit.

Begonnen hatte die jüngste Tesla-Rally mit dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Genährt wurde sie in der Folgezeit durch einen Medienbericht, wonach es unter der anstehenden Trump-Präsidentschaft in den USA Lockerungen bei den Regeln für Autonomes Fahren geben könnte. In den vergangenen Tagen beschleunigte sich der Anstieg nochmal mit der allgemeinen Erholung der US-Technologiewerte.