Loar kündigt ein öffentliches Angebot an

Loar hat die Absicht, den Nettoerlös aus diesem Angebot für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten, die im Rahmen seiner Kreditvereinbarung noch ausstehen, und im Umfang des noch verbleibenden Erlöses für allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem als Working Capital, zu verwenden. Loar erhält keinerlei Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien, die von den verkaufenden Aktionären angeboten werden, einschließlich der Stammaktien, die verkauft werden, sofern die Underwriter ihre Option zum Kauf weiterer Aktien ausüben.

Für das geplante Angebot fungieren Jefferies und Morgan Stanley als Lead Book-Runner und Moelis als Joint Book-Runner. Citigroup und RBC Capital Markets fungieren ebenfalls als Book-Runner. Blackstone ist als Co-Manager tätig.

Das geplante Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wird. Exemplare des vorläufigen Prospekts für das geplante Angebot können angefordert werden bei: Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC, zu Händen: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; und Moelis & Company LLC, zu Händen: Melissa Mariaschin, Managing Director und Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.

Eine Registrierungserklärung (Registration Statement) für diese Wertpapiere wurde bereits bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote für sie angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung in Kraft tritt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen, und es besteht keinerlei Gewissheit, ob oder wann bzw. in welchem Umfang und zu welchen Bestimmungen das Angebot durchgeführt wird.