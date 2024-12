Gentari liefert großtechnische, kohlenstofffreie Energie an AMG Ammonia

Gentari wird im Rahmen eines langfristigen Stromabnahmevertrags rund um die Uhr 650 MW kohlenstofffreie Energie für die künftigen grünen Ammoniakanlagen von AMG Ammonia liefern. Im Rahmen der Vereinbarung wird Gentari rund 2400 MWp erneuerbare Energiekapazität (d.h. Solar- und Windenergie) in Indien errichten und diese mit 350 MW / 2100 MWh Energiespeicherung integrieren, um die Anlagen von AMG Ammonia mit festem und planbarem Ökostrom zu versorgen. Gentari plant, das Projekt in den Bundesstaaten Andhra Pradesh und Karnataka durchzuführen.

NEW DELHI, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von sauberen Energielösungen Gentari hat über seine Tochtergesellschaft Gentari Renewables India Castor One Private Limited und AM Green Ammonia India Private Limited ("AMG Ammonia") vor kurzem einen festen und verbindlichen Stromabnahmevertrag abgeschlossen.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Vereinbarung liegt in den bemerkenswerten Stromversorgungsbedingungen, die den anspruchsvollen Anforderungen einer grünen Ammoniakanlage das ganze Jahr über auf Stundenbasis entsprechen und den Weg für kohlenstofffreie Energielieferverträge in der Zukunft weisen. Diese Initiative stellt einen bedeutenden Fortschritt in den integrierten Fähigkeiten von Gentari dar, die die gesamte Wertschöpfungskette für saubere Energie abdecken, von der Erzeugung grüner Elektronen bis zur Produktion grüner Moleküle. Die Stromvereinbarung steht im Einklang mit den strengen Spezifikationen des Rahmens für erneuerbare Brennstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RNFBO), die es AMG Ammonia ermöglichen, neben allen anderen Regionen auch Kunden in Europa anzusprechen.

Gentari arbeitet auch aktiv an der Entwicklung von Lieferketten, um diese Moleküle mit den globalen Nachfragezentren zu verbinden, sowie an der Ausweitung nachgelagerter Lösungen, einschließlich Innovationen im Bereich Versand und Logistik, um eine effiziente Lieferung an internationale Märkte zu gewährleisten.

AMG Ammonia entwickelt eine der weltweit größten grünen Ammoniak-Plattformen, die bis 2030 5 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen soll, und unterstützt damit seine Bemühungen, sowohl in Indien als auch auf den OECD-Märkten Netto-Null-Ziele zu erreichen. Diese Produktion entspricht etwa 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff im Rahmen der National Green Hydrogen Mission und 10 Prozent des europäischen Ziels für die Einfuhr von grünem Wasserstoff entspricht. AMG Ammonia hat vor kurzem die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für sein erstes grünes Ammoniakprojekt mit einer Million Tonnen Kapazität in Kakinada, Andhra Pradesh, Indien, getroffen.[1]