Scholz schlägt europäischen Stahlgipfel vor

keepsmiling3 schrieb 03.12.24, 14:10

Na freilich- jetzt musste ich schon Tränen lachen- die Bundesregierung untersagt den Verkauf aus Gründen der nationalen Sicherheit. Erst sorgt die Bundesregierung für explodierende Energiekosten, sorgt für eine ausuferne Deindustrialisierung, und erklärt jetzt auch noch wer an wen verkaufen darf. Vielleicht werden wir bald zu einem letzten Pfeiler des Kommunismus in grüner Farbe. Wieviel überflüssiges Personal Unternehmen weiterbeschäftigen sollen, übt man ja gerade in der Politik



Also ich finde die nationale Sicherheit ist herausragend gegeben in Deutschland. Vielleicht können wir noch ein paar zugewanderte Fachkräfte organisieren die ebenfalls die nationale Sicherheit verteidigen.



Bin ich froh, das ich so alt bin wie ich bin. Die gequirlte Scheisse in der dies alles abdriftet, kann man ja nicht mehr aushalten.



Zum Glück wird Lopez den Haufen auf Linie gebracht haben, bevor hier noch irgendwelche hochgradig intelligenten Politiker TK endgültig in den Abgrund stürzen.