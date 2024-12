Military Metals unterzeichnet die endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Antimon-Gold Liegenschaft Last Chance in Nevada

Vancouver, BC – 9. Dezember 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des Antimon-Gold-Konzessionsgebiets Last Chance in Nye County, Nevada, etwas mehr als 70 km nördlich der Stadt Tonapah und 12 km westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross unterzeichnet hat. Weitere Informationen über das Grundstück Last Chance und die Absichtserklärung zum Erwerb dieses Grundstücks, die ursprünglich im vergangenen Monat unterzeichnet wurde, finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 14. November und 1. Dezember 2024.

Location Map, Last Chance Property. Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_12_09_MILI_News_1_cf83fbb13b.png

Die „Last Chance“ Liegenschaft beherbergt eine Reihe von historischen Antimon-Gold-Vorkommen und einen einzelnen Schacht, in dem eine begrenzte historische Produktion verzeichnet ist. Sie kommen innerhalb einer Abfolge von paläozoischen Karbonaten und metamorphosierten Schiefern und Karbonaten aus dem unteren Mesozoikum vor; eine Reihe ultramafischer Gänge sowie jüngere felsische Intrusionen und Extrusionen durchschneiden diese Abfolge an mehreren Stellen. Die Mineralisierung ist strukturell kontrolliert, wobei Falten, Verwerfungen und Quarzadern in der gesamten metamorphosierten Sedimentfolge an mehreren Stellen auf dem Grundstück zu sehen sind. Nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Erwerb dieses Grundstücks im vergangenen Monat ließ das Management fünf weitere Bergbau-Claims abstecken, um sicherzustellen, dass dem Unternehmen bei Beginn seiner ersten Feldkampagne, die für das zweite Quartal 2025 geplant ist, sobald der Winterschnee geschmolzen ist, weiteres potenziell aussichtsreiches Gelände zur Verfügung steht.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.