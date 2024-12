Movement Network Foundation kündigt Start von Movement Mainnet Beta und $MOVE Token Generation Event an

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Movement Network Foundation, die Organisation, die sich der Förderung von Innovationen und der Verbreitung der MoveVM-Technologie widmet, gab heute den erfolgreichen Start von Movement Mainnet Beta von Movement Labs und das Token Generation Event (TGE) von $MOVE bekannt, was einen wichtigen Meilenstein für die erste Move-basierte Blockchain darstellt, die mit Ethereum abrechnet.

Der Start von Mainnet Beta stellt die erste Phase der Produktionsinfrastruktur von Movement dar. In dieser Phase können die Infrastrukturanbieter wichtige Netzwerkkomponenten wie Follower-Knoten, RPC-Knoten und Indexer bereitstellen. Die Netzbetreiber werden sich auf zwei wichtige Aufgaben konzentrieren: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Synchronisierung des Netzes und Validierung der Sicherheitsmaßnahmen. Diese verwaltete Startumgebung bildet die Grundlage für Movements innovative „Postconfirmations", mit denen Transaktionen in nur einer Sekunde abgeschlossen werden können – deutlich schneller als bei bestehenden Ethereum-Skalierungslösungen, die Minuten oder sogar einen Tag dauern können.

Die Movement Foundation führt den $MOVE-Token über ihr MoveDrop Programm ein und verteilt bis zu 1 Milliarde $MOVE-Token (10 % des maximalen Angebots) an ihre Community. Mit MoveDrop werden eine sinnvolle Beteiligung und echte technische Beiträge belohnt. Das Programm zielt auf den Aufbau eines Community-gesteuerten Netzwerks ab, in dem Token-Inhaber aktiv an der Sicherung der Infrastruktur und der Verwaltung des Netzwerks teilnehmen können, was das Engagement von Movement für eine nachhaltige Entwicklung des Ökosystems widerspiegelt.

Im Gegensatz zu den Layer-1-Blockchains der nächsten Generation, die isoliert arbeiten, stellt Movement eine Lösung dar, die die Möglichkeiten von Ethereum erweitert. Movement integriert sich direkt in Ethereum und nutzt dessen robuste Netzwerkeffekte und Sicherheit, während es gleichzeitig den Pool an sicheren und innovativen Anwendungen erweitert. Durch Movement werden alle Move-Entwickler von Natur auch zu Ethereum-Entwicklern.

„Was Movement von anderen unterscheidet, ist unsere Vision von echtem Nutzen für Ethereum", sagt Rushi Manche, Mitbegründer von Movement Labs. „Indem wir die Move-Sprache auf EVM übertragen, schaffen wir nicht nur eine weitere L2, sondern bauen eine Brücke, die jeden Move-Entwickler in einen Ethereum-Entwickler verwandelt und das Potenzial des Ökosystems erheblich erweitert."