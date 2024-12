BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. 2025 seien positive Nachrichten aus der Produkt-Pipeline des Pharmakonzerns zu erwarten, nachdem es schon im laufenden Jahr ermutigende Fortschritte gegeben habe, schrieb Analystin Luisa Hector in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 275,6EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2024, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m