JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" belassen. In einer Reihe von JPMorgan organisierter Gesprächsrunden habe Konzernchef Pascal Soriot einen starken operativen Ausblick auf 2025 gegeben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der reichhaltigsten Produkt-Pipeline in der Branche seien auch etliche Kurstreiber in Sicht. Zudem sei die Aktie unterbewertet. Die Ausgangsbedingungen für das kommende Jahr erschienen weiterhin attraktiv./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 129,9EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 13:12 Uhr) gehandelt.