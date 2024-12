So sollten Anleger jetzt reagieren (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Nachfrage nach Wohnimmobilien zieht wieder an.

Steigende Preise und niedrigere Zinsen wecken das Interesse vieler

Privatanleger, die auf profitable Investments hoffen - doch die Wahl des

richtigen Standorts bleibt entscheidend. In den begehrten Großstädten bleibt das

Preisniveau hoch, während kleinere Städte oft noch ungenutztes Potenzial bieten.



Die aktuelle Marktlage bietet Chancen, aber gezielte Entscheidungen sind

wichtiger denn je. Nicht jeder Standort bringt langfristige Gewinne - wer

erfolgreich investieren will, muss den Markt genau kennen. In diesem Beitrag

erfahren Sie, wie Anleger die aktuellen Trends für sich nutzen können.









Bei der Wertentwicklung einer Immobilie ist der Standort eine wichtige

Einflussgröße. Immer wieder lassen sich Anleger dazu verleiten, teure Objekte in

strukturschwachen Regionen zu erwerben, da ihnen der Überblick fehlt. Daher gilt

es, den Markt in den Fokus zu nehmen. Aktuell sinken die Zinsen, die Mieten

verzeichneten hingegen in den vergangenen Jahren einen sprunghaften Anstieg. Der

Erwerb von Wohneigentum ist aktuell nur mit sehr guten finanziellen Rücklagen

umsetzbar, weshalb sich viele Familien stattdessen entschieden haben, zur Miete

zu wohnen.



Dies steigert die Nachfrage auf dem Mietmarkt und sorgt dafür, dass finanziell

weniger gut gestellte Mieter zunehmend aus den attraktiven Wohngegenden

verdrängt werden. Aktuell ist das unter anderem in Frankfurt zu beobachten, da

in den dortigen Randgebieten möblierte Neubauwohnungen Mieten in Höhe von bis zu

30 Euro pro m² aufweisen. Dadurch zeigt sich, dass die Wohnraumknappheit und die

hohe Mietnachfrage für eine steigende Preistendenz sorgen.



Die Bedeutung von Faktor und Rendite



Für Investoren ist vor allem die Rendite, die mit einem Objekt zu erzielen ist,

relevant. Darüber hinaus beeinflusst der Kaufpreisfaktor die Prognosen einer

Immobilie. Er sagt aus, wie viele Jahre es voraussichtlich dauert, um eine

gekaufte Immobilie mithilfe der Mieteinnahmen abzubezahlen, sofern keine

zusätzlichen Ausgaben anfallen. Dieser Faktor wird auch als Vervielfältiger

bezeichnet. Investoren erfahren durch ihn, ab wann sich der Immobilienerwerb für

sie rechnet und ein Objekt Gewinne erwirtschaftet. Berechnet wird er, indem der

Kaufpreis durch die jährliche Nettokaltmiete dividiert wird. Erwirbt man

beispielsweise ein Haus für 1,2 Millionen Euro, für das die Mietpreiseinnahmen

abzüglich der Betriebskosten bei 60.000 Euro liegen, beträgt der Faktor somit

20. Das bedeutet, dass das Haus voraussichtlich in 20 Jahren abbezahlt ist.



Die Rendite, also der Gewinn, wird ermittelt, indem die Jahresmiete durch den



