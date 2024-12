Peer Grimm wird Produktmanager Redaktionstechnologie bei dpa (FOTO)

Berlin (ots) - Für Medienunternehmen wird ihr Erfolg zunehmend dadurch bestimmt,

dass sie den technologischen Wandel verstehen und rasch die richtigen Lehren

daraus für sich ziehen. Das gilt auch für die Deutsche Presse-Agentur dpa.

Deutschlands größte Nachrichtenagentur, die viertgrößte der Welt, schafft

deshalb zum 1. Februar 2025 mit der Position des Produktmanagers

Redaktionstechnologie eine neue Rolle im Newsroom. Diese Position übernimmt der

bisherige dpa-Fotochef Peer Grimm (61).



Grimm wird an der Schnittstelle zwischen Entwicklern/IT und der Redaktion bei

der technischen Innovation und Weiterentwicklung aller redaktionellen Systeme

und Workflows planend und koordinierend arbeiten. Er dient dabei als Brücke

zwischen den technischen Teams und den Redaktionen und wird sicherstellen, dass

die gelieferten technischen Lösungen den redaktionellen Anforderungen

entsprechen und benutzerfreundlich sind. Zudem soll der Produktmanager

Redaktionstechnologie Trends, Tools und Methoden entdecken, die den

redaktionellen Workflow verbessern können. Dafür bewertet er auch bestehende

Prozesse und Systeme, um Möglichkeiten des Einsatzes neuer Technologien zu

identifizieren.





Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, wird die Leitung des Fotodesksumgehend neu ausgeschrieben. Zudem wird die stellvertretende dpa-Chefredakteurinund Chefin Audiovisuelles Silke Brüggemeier noch stärker als bislang die Foto-und Videoproduktion bei dpa steuern.dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Peer Grimm ist schon jetzt in allen Fragentechnischer Entwicklungen in der Redaktion einer der wichtigsten Ratgeber undEntscheider. In seiner neuen Rolle kann er diese Expertise noch stärkereinbringen. Ich danke ihm sehr für seine erfolgreiche Arbeit an der Spitze derFotoredaktion. Mit Silke Brüggemeiers größerer Rolle in der aktuellenFotoproduktion und der neuen Fotoleitung erhalten wir eine noch größere Dynamikund Entscheidungskraft an der Spitze der visuellen dpa-Einheiten."Peer Grimm ist seit 2013 dpa-Fotochef. Ab 1983 war der studierte JournalistBildreporter für ADN-Zentralbild und ist seit 1991 im Bildbüro Berlin von dpaund Zentralbild. Dort zunächst als Bildreporter und Bild-CvD und seit 2013 alsLeiter. Silke Brüggemeier (50) ist seit 2020 stellvertretendedpa-Chefredakteurin und Chefin Audiovisuelles. In Personalunion leitet sie auchdie 100-prozentige dpa-Tochter Rufa, in der die Video- und Audiodienste der dpagebündelt sind.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu denweltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als internationaltätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen undJournalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus.Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Diedpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen:unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. DieZentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sichin Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist DanielSchöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: mailto:pressestelle@dpa.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8218/5926451OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH