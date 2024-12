Palantir: Kursziel um 30 Prozent erhöht!

Er sagte weiter, dass das Unternehmen durch die Notierung an der Nasdaq für die Aufnahme in den Nasdaq 100 qualifiziert ist. "Durch die Aufnahme in diese Indizes profitiert Palantir oder jedes andere Unternehmen von einem gewissen Maß an vorgeschriebenen institutionellen Investitionen durch passive Fonds, die die Index-Performance nachbilden sollen", sagte Guilfoyle und wies darauf hin, dass Streichungen und Neuaufnahmen in den Nasdaq 100 am 13. Dezember bekannt gegeben werden.

Palantir wurde erst im September in den S&P 500 aufgenommen, gab aber letzten Monat bekannt, dass es seine Börsennotierung an die Nasdaq überträgt. "Das bedeutet, dass das Management von Palantir aktiv eine breitere Anziehungskraft und bessere Aktienkurse für seine Aktionäre anstrebt", kommentiert Stephen Guilfoyle, langjähriger Wall Street Trader.

Palantirs Aufnahme in den Nasdaq 100 ist aber nicht garantiert, warnt Guilfoyle. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 174 Milliarden US-Dollar sei das Unternehmen aber deutlich größer als viele Namen, die bereits im Nasdaq 100 vertreten sind.

Wen könnte Palantir aber ersetzen? "Zu den Aktien, die bereits im Nasdaq 100 vertreten sind und die sich möglicherweise Sorgen machen müssen, gehören Moderna, Super Micro Computer und Biogen. Diese drei Unternehmen haben derzeit eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden US-Dollar, 26 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 23 Milliarden US-Dollar", sagt Guilfoyle. Der Stratege hat sein Kursziel von 70 auf 90 US-Dollar angehoben.

Himmelhohe Bewertung

Der Markt ist sich allerdings uneins, was die himmelhohe Bewertung der Palantir-Aktie betrifft. Der Konsens der Analysten lautet dementsprechend Halten.

Palantirs CEO Alex Karp findet derweil eindeutige Worte für diejenigen, die sagen, dass die Aktie überbewertet ist. "Genau das haben sie bei [6 US-Dollar] gesagt", sagte er am Donnerstag gegenüber MarketWatch. Karp zählte weitere Beispiele auf, bei denen sich die Leute in Bezug auf die Aktie geirrt hatten.

"Sie sagten, wir würden nicht profitabel sein, sie sagten, wir würden nicht in der Lage sein, an die Börse zu gehen, dann sagten sie, es sei nur ein Strohfeuer, weil wir keinen positiven Cashflow haben könnten. Sie sagten, unsere Rentabilität sei ein Strohfeuer", so Karp. Palantir ist seit dem Dezemberquartal 2022 auf GAAP-Basis profitabel.

Karp blickt in eine Zukunft, in der er eine Transformation des Unternehmenssektors und eine wichtige Rolle für das Unternehmen prognostiziert. "Palantirs Ansatz in Bezug auf KI ist einzigartig wertvoll", so Karp.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion