Charles Hoskinson, der Gründer der Kryptowährung Cardano (ADA), hat sein Interesse an einerverstärkten Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern in Washington bekundet. Der Krypto-Unternehmer plant die Eröffnung eines Büros in der US-Hauptstadt, um sich für klare regulatorische Rahmenbedingungen in der Blockchain-Branche einzusetzen.

Die Bedeutung der Cardano-Blockchain zeigt sich bereits in konkreten Projekten: So konnte kürzlich das Unternehmen Kwarxs einen wichtigen Erfolg in der Catalyst Fund 12 MVP-Kategorie verzeichnen. Das Projekt verbindet Blockchain-Technologie mit erneuerbaren Energien und kann dabei auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz verweisen: Seit 2005 hat Kwarxs über sechs Gigawatt an Solarkapazität installiert. Die Wahl fiel dabei bewusst auf Cardano als technologische Basis, da diese Blockchain durch ihr Proof-of-Stake-System besonders energieeffizient arbeitet.