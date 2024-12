Bashé Gast von der Stammgast Personal GmbH über die Stärken des Retainer-Modells (FOTO)

Berlin (ots) - Nachhaltige Rekrutierung statt rein erfolgsbasierter

Zufallsfunde: In immer mehr Unternehmen fördern Retainer-Modelle Vertrauen,

Verbindlichkeit und Effizienz - ein klarer Mehrwert für Arbeitgeber und

Personalberater. Wie aber funktioniert dieses Modell und warum ist es für die

moderne Personalvermittlung unverzichtbar?



Der aktuelle Recruiting-Markt ist geprägt von einem zunehmenden Mangel an

qualifizierten Fach- und Führungskräften. So erschweren vor allem

unstrukturierte und ineffiziente Suchprozesse die Besetzung entscheidender

Positionen. Besonders gravierend dabei: Viele Unternehmen bauen speziell in der

Zusammenarbeit mit Personalberatern weiterhin auf rein erfolgsbasierte Modelle,

die jedoch weder die nötige Priorität noch den erhofften Erfolg gewährleisten.

"Ein erfolgsorientierter Ansatz mag auf den ersten Blick kosteneffizient

erscheinen, doch er kostet wertvolle Zeit und geht oft zulasten der Qualität",

betont Bashé Gast, Geschäftsführer der Stammgast Personal GmbH. "Die Folgen

können gravierend sein: Unbesetzte Schlüsselpositionen führen langfristig zu

Stillstand oder sogar zum Verlust der eigenen Marktposition."







daher ein absolut entscheidender Erfolgsfaktor für die Rekrutierung", führt er

weiter aus. "Nicht nur erlaubt es Personalberatern, ihre Ressourcen gezielt

einzusetzen - vor allem hilft es Unternehmen, qualifizierte Kandidaten schneller

und effektiver zu gewinnen." Als Experte für Recruiting und individuelle

Personallösungen hat Bashé Gast mit seinem Team bereits zahlreiche kaufmännische

sowie technische Positionen in Branchen wie Elektrotechnik, Automotive und

Chemie erfolgreich besetzt. Dabei zeigt sich immer wieder: Der Retainer-Ansatz

vereint Effizienz und beidseitigen Mehrwert. Inwieweit davon sowohl Unternehmen

als auch Personalberater konkret profitieren, erklärt Bashé Gast von der

Stammgast Personal GmbH hier.



1. Prozessbeschleunigung und klare Priorisierung



Ein entscheidender Vorteil des Retainer-Modells liegt in der deutlichen

Beschleunigung des Recruiting-Prozesses. Vorauszahlungen, etwa in Form einer

50/50-Aufteilung, motivieren Berater, sich intensiv mit der Besetzung der

Position zu befassen. Gleichzeitig bindet die finanzielle Beteiligung das

Unternehmen stärker in den Prozess ein, was die Verbindlichkeit erhöht und die

Zusammenarbeit effizienter gestaltet. Durch die gezielte Auswahl und sorgfältige

Qualifikation der Kandidaten werden ungeeignete Profile von Anfang an

ausgeschlossen - ein Ansatz, der wertvolle Zeit spart und den Erfolg Seite 2 ► Seite 1 von 2



"In diesem hart umkämpften Marktumfeld ist ein strukturiertes Retainer-Modelldaher ein absolut entscheidender Erfolgsfaktor für die Rekrutierung", führt erweiter aus. "Nicht nur erlaubt es Personalberatern, ihre Ressourcen gezielteinzusetzen - vor allem hilft es Unternehmen, qualifizierte Kandidaten schnellerund effektiver zu gewinnen." Als Experte für Recruiting und individuellePersonallösungen hat Bashé Gast mit seinem Team bereits zahlreiche kaufmännischesowie technische Positionen in Branchen wie Elektrotechnik, Automotive undChemie erfolgreich besetzt. Dabei zeigt sich immer wieder: Der Retainer-Ansatzvereint Effizienz und beidseitigen Mehrwert. Inwieweit davon sowohl Unternehmenals auch Personalberater konkret profitieren, erklärt Bashé Gast von derStammgast Personal GmbH hier.1. Prozessbeschleunigung und klare PriorisierungEin entscheidender Vorteil des Retainer-Modells liegt in der deutlichenBeschleunigung des Recruiting-Prozesses. Vorauszahlungen, etwa in Form einer50/50-Aufteilung, motivieren Berater, sich intensiv mit der Besetzung derPosition zu befassen. Gleichzeitig bindet die finanzielle Beteiligung dasUnternehmen stärker in den Prozess ein, was die Verbindlichkeit erhöht und dieZusammenarbeit effizienter gestaltet. Durch die gezielte Auswahl und sorgfältigeQualifikation der Kandidaten werden ungeeignete Profile von Anfang anausgeschlossen - ein Ansatz, der wertvolle Zeit spart und den Erfolg