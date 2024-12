Ethereum strebt $7.000 an, Cardano an Key-Resistances, Lunex sammelt $4,5 Mio.

Bildquelle: Lunex Network

Die Kryptoindustrie heizt sich auf, da einige Top-Altcoins den Grundstein für explosive Anstiege legen. Während Cardano (ADA) Anzeichen eines Ausbruchs zeigt, der seinen Preis bis zum Jahresende in Richtung 2 $ treiben könnte, sieht Ethereum (ETH) einer möglichen Rallye von 7.000 $ entgegen. Aber was ist mit Lunex Network (LNEX)

Mit einem Presale von über 4,5 Millionen Dollar innerhalb weniger Wochen gewinnt diese innovative dezentrale Börse schnell an Fahrt, und Analysten prognostizieren massive Erträge. Lunex Network unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den anderen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum diese Kryptowährungen - einschließlich Lunex Network - auf so großes Interesse stoßen.

Warum Lunex Network eine Investitionsmöglichkeit ist, die Sie nicht verpassen dürfen

Mit seinem innovativen Multi-Chain-Ansatz transformiert Lunex Network den Sektor der dezentralen Börsen (DEX) und übertrifft damit traditionelle DEXs wie Uniswap und PancakeSwap.

Sein nicht-verwahrendes Design garantiert den Nutzern, dass sie das gesamte Eigentum und die Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten, was eine unübertroffene Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Lunex Network, das sich durch Einfachheit und Offenheit auszeichnet. Über den einfachen Handel hinaus bietet das Ökosystem des Lunex-Netzwerks große Vorteile für Entwickler mit Zugang zu mehr als 65 RPC-Knoten für die Erstellung starker Web3-Projekte.

Lunex Network hat bereits im Presale ein beachtliches Investoreninteresse geweckt und Millionen an Einnahmen erzielt, während es weiter an Dynamik gewinnt. Frühe Investoren erleben bereits erstaunliche Gewinne bei nur 0,0038 $ pro LNEX-Token; diejenigen, die bei 0,0012 $ gekauft haben, haben einen ROI von 210 % erzielt. Der Wert von Lunex Network ist für eine erhebliche Expansion positioniert, da die Nachfrage nach skalierbaren, sicheren und benutzerfreundlichen DeFi-Systemen in die Höhe schießt.

Ethereum (ETH) erlebt einen bullischen Ausbruch

Da der Ethereum Kurs in der vergangenen Woche um über 8 % gestiegen ist und einen stetigen Aufwärtstrend aufweist, weckt der Altcoin bei den Inhabern Hoffnung. Der Ethereum-Kurs ist im vergangenen Monat um über 50 % gestiegen und hat sich über der 3.770-Dollar-Unterstützungszonegehalten, was bei den Anlegern neuen Optimismus geweckt hat.

Die Ethereum-Preiskurve zeigt eine konstante Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs, was auf eine starke bullische Struktur und damit auf eine großartige Performance hindeutet. Analysten prognostizieren eine mögliche Rückkehr zum Allzeithoch (ATH) von Ethereum (ETH), das zuletzt im Jahr 2021 erreicht wurde, und sind zuversichtlich, dass der Altcoin diesen Aufwärtstrend beibehalten kann.

Technische Indikatoren stützen diese Ansicht noch weiter, da die gleitenden Durchschnitte, der MACD und der Awesome Oscillator starke Kaufsignale auf dem Ethereum-Preisdiagramm liefern. Diese Signale deuten auf eine zunehmende positive Dynamik für Ethereum (ETH) hin, und Analysten schätzen, dass der Altcoin das Potenzial hat, das Ziel von 7.000 $ in diesem Zyklus zu erreichen.

Cardano (ADA) kurz vor dem Durchbruch

Mit einem beeindruckenden 220-prozentigen Wachstum im vergangenen Monat befindet sich der Cardano-Preis in einem erstaunlichen Aufwärtstrend und hat sogar ein neues Hoch für 2024 über 1,30 $erreicht. Diese Aufwärtsdynamik ist nicht verloren gegangen, auch wenn es bei den jüngsten Cardano-Preisbewegungen zu einer leichten Konsolidierung zwischen 1,33 $ und 1,03 $ gekommen ist.

Die Leistung von Cardano (ADA) bleibt trotz des Widerstands um die 1,30-Dollar-Marke stark. Die jüngste Konsolidierungsphase auf dem Cardano-Preisdiagramm ist nur vorübergehend, da die Marktstimmung gegenüber dem Altcoin wächst und ihn für weitere Steigerungen positioniert. Analysten sagen einen möglichen Anstieg voraus, der Cardano (ADA) bis Ende des Jahres in Richtung der 2-Dollar-Marke treiben würde.

Zu den wichtigsten technischen Indikatoren, die diese optimistische Einschätzung stützen, gehören gleitende Durchschnitte und der Awesome Oscillator, der auf dem Cardano-Preisdiagramm eine starke Kaufdynamik anzeigt. Diejenigen, die geduldig auf einen Durchbruch gewartet haben, könnten in naher Zukunft beträchtliche Gewinne erzielen, da Cardano (ADA) weiterhin eine bullische Struktur aufweist.

Lunex Network könnte Ethereum und Cardano übertreffen

Lunex Network positioniert sich subtil als Wegbereiter in der DeFi-Branche, während Ethereum (ETH) und Cardano (ADA) sich auf ihre nächsten bedeutenden Rallyes vorbereiten. Lunex Network stößt bei Großinvestoren auf großes Interesse und erzielt mit seiner innovativen Multi-Chain-Strategie und seinem profitablen Non-Custodial-Design erstaunliche Renditen.

Entdecken Sie die aufregenden Möglichkeiten des Lunex Network (LNEX) Presale heute!

Website: Lunex Network

Telegram: https://t.me/lunexnetwork

X: https://t.me/lunexnetwork

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.