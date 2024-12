SPD stimmt zu - Thüringer Brombeer-Koalition steht

ERFURT (dpa-AFX) - Die erste Koalition von CDU, BSW und SPD in Deutschland steht. Nach der CDU und der Wagenknecht-Partei machte nun auch die SPD den Weg dafür frei. In einer Mitgliederbefragung stimmte eine Mehrheit der Sozialdemokraten für den Koalitionsvertrag, wie die SPD in Erfurt mitteilte./rot/DP/mis