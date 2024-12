Heinz Hermann Thiele Familienstiftung übernimmt Mehrheitsanteile an Knorr-Bremse und Vossloh

Oberhaching (ots) -



- Übertragung der mittelbaren Beteiligungen an beiden Unternehmen aus dem Erbe

auf die Stiftung

- Familienstiftung sichert das Lebenswerk des Unternehmers Heinz Hermann Thiele

und steht für Kontinuität bei Knorr-Bremse und Vossloh



Die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung hat am 06.12.2024 Unternehmensanteile

aus dem Erbe von Heinz Hermann Thiele übernommen. Die Stiftung kontrolliert

damit gemäß dem testamentarischen Willen von Heinz Hermann Thiele die

Beteiligungen und daran geknüpften Stimmrechte von 58,99% an der Knorr-Bremse AG

sowie 50,09% an der Vossloh AG.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Knorr-Bremse! Short 78,27€ 0,55 × 13,27 Zum Produkt Long 67,01€ 0,61 × 11,96 Zum Produkt