Diese KI-Perle gibt richtig Gas – Short-Squeeze-Alarm!

Die Schätzungen von 13 Analysten für das EPS (earnings per share) von C3.ai belaufen sich durchschnittlich auf ein Minus von 0,162 US-Dollar je Aktie. Zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr hatte der Verlust noch bei Minus 0,590 US-Dollar je Aktie gelegen.

Im zuletzt abgeschlossenen Quartal wird für C3.ai ein Umsatz von 91 Millionen US-Dollar prognostiziert, was eine Steigerung von 24,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde. Damals lag der Umsatz bei 73,2 Millionen US-Dollar.

Für das gesamte Fiskaljahr erwarten die Analysten einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von Minus 0,539 US-Dollar, während im Vorjahr noch ein Verlust von 2,340 USD je Aktie zu verzeichnen war. Auf der Umsatzseite gehen 14 Analysten von einem Gesamtumsatz von 382,6 Millionen US-Dollar aus, was im Vergleich zu den 310,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr eine deutliche Steigerung darstellt.

Das erwartet der Markt

Ein Blick auf den Optionsscheinmarkt gibt einen Aufschluss über die Markterwartungen. Ein Blick auf die Put/Call-Ratio zeigt einen Wert von 1,40. Das heißt die Call-Optionen überwiegen denen der Put-Optionen. Auch das Short-Interest liegt zudem bei 18,43 Prozent. Dies ist ein relativ hoher Wert.

Zu Bedenken ist, dass die Anteilsscheine von C3.ai im letzten Monat bereits um gut 50 Prozent an Wert gewonnen haben. Viele Anleger tippen hier also auf eine Überhitzung und denken an erhebliche Korrekturen. Aber Vorsicht: es könnte ein Short-Squeeze drohen. Denn wenn C3.ai annähernd die Zahlen übertrifft, dann kann die Aktie gewaltig nach oben knallen. Ein positives Ergebnis der Geschäftszahlen könnte also die Leerverkäufer erheblich unter Druck bringen: Short-Squeeze-Alarm!

Fazit

Auf Basis der Umsatzprognosen und der Verbesserung der EPS-Verluste sind gute Geschäftszahlen wahrscheinlich. Da das Interesse an allem was mit KI zusammenhängt immer noch ausgesprochen hungrig ist, könnte bei einem deutlichen Übertreffen der geschätzten Zahlen ein gewaltiger Höhenflug folgen. Der Quartalsbericht erfolgt in der Nacht zu Dienstag.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die C3.ai Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 39,34EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 12:56 Uhr) gehandelt.