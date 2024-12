Nicht Super Micro & Bayer: 3 Wachstums-Dividendenaktien für 2025 & darüber hinaus

Dazu gehören beispielsweise folgende drei Werte:

1. NetEase

Chinesische Aktien litten in den vergangenen Jahren entgegen dem Markttrend in den USA und Europa unter den starken Eingriffen der chinesischen Regierung. Deshalb sind sie derzeit vielfach sehr niedrig bewertet. Doch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwenkt mittlerweile wieder auf einen expansiven geldpolitischen Weg ein, wovon die Aktien wahrscheinlich profitieren.

Dazu gehört auch der Technologiekonzern NetEase. Er ist auf Onlinespiele, Musikstreaming, intelligente Lernservices und Internetinhalte spezialisiert. Zu den Lernprodukten gehören Apps wie Youdao Dictionary und smarte Geräte wie der Youdao Dictionary Pen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Onlinekurse, cloudbasierte Bildungsplattformen und digitalisierte Lernlösungen. Der Musikstreaming-Dienst NetEase Cloud Music, die E-Commerce-Plattform Yanxuan sowie NetEase Mail und die Live-Streaming-Plattform NetEase CC ergänzen das Angebot.

Das Unternehmen zeichnet sich auch durch eine hohe Beteiligung des Gründers und CEOs William (Lei) Ding aus, der Aktien im Wert von 29,9 Milliarden US-Dollar hält (09.12.2024).

Sie notieren derzeit zu einer Dividendenrendite von 2,97 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,6 (09.12.2024). Umsatz und Gewinn wachsen weiterhin unter hoher Profitabilität.

2. Hexpol

Die schwedische Hexpol ist Weltmarktführer für Polymerverbindungen und vertreibt diese in Europa, Amerika und Asien. Das Unternehmen gliedert sich in die zwei Segmente HEXPOL Compounding (Gummiverbindungen, thermoplastische Elastomer- und Polymerverbindungen) und HEXPOL Engineered Products (Dichtungen für Plattenwärmetauscher, Polyurethanräder für Gabelstapler). Die Produkte kommen in der Automobilproduktion, im Bauwesen, im Energiesektor, in der Industrie und im Gesundheitswesen zur Anwendung.

Die Aktie notiert weiterhin zu einer Dividendenrendite von 3,67 Prozent und einem KGV von 16,2 (09.12.2024). Das Unternehmen ist ebenfalls sehr profitabel und wächst kontinuierlich.

3. T. Rowe Price Group

Aktive Fonds stehen zum Teil aufgrund der zunehmenden passiven und günstigen Indexfonds (ETFs) unter Druck. Doch T. Rowe Price gehört mit seinen Strategien vielfach zu den marktschlagenden Investoren und schafft so für seine Anleger Mehrwert. Zum 30. Sept. 2024 lag das verwaltete Vermögen bei 1,63 Billionen US-Dollar.

Die Aktie notiert derzeit zu einer Dividendenrendite von 4,01 Prozent und einem KGV von 13,6 (09.12.2024), während die Ergebnisse unter hoher Profitabilität zuletzt wieder anzogen.

Fazit: Wachstums-Dividendenaktien 2025

Wie sich die Märkte 2025 auch immer entwickeln werden, hochprofitable Dividendenaktien bieten weiterhin Ausschüttungen und langfristig eine gute Perspektive.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg.