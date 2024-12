Vierte Verhandlungsrunde im VW-Tarifkonflikt läuft

76erRekord schrieb gestern 20:41

https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/elektroauto-neuzulassungen-talfahrt/

Die BEV-Verkäufe unterschritten mit 312.000 das Vorjahresvolumen um 110.000 Einheiten erheblich (- 27 Prozent), ihr Marktanteil sank auf 13,3 vH, nachdem er im Vorjahr noch bei 18 vH gelegen hatte. Die größten Absatzverluste mussten – ganz im Gegenteil zur öffentlichen Meinung – nicht die deutschen Hersteller hinnehmen, sondern Tesla und sämtliche in Europa vertretenen chinesischen Hersteller ohne Ansehen ihrer Wettbewerbsstärke im chinesischen Heimatmarkt selber. Unter anderem in alphabetischer Reihenfolge (Januar bis Oktober 2024 gegenüber dem Vorjahr in Prozent):

AIWAYS: – 43,8

BYD: – 33,0

GWM: – 58,9

LYNK&CO: + 120,0 (auf 11 BEV)

MG ROEWE: – 5,4

NIO: – 71,2

POLSTAR (VOLVO): – 54,0

SMART (GEELY): – 22,3

TESLA: – 42,5

Xpeng: x (213 BEV)