BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Hersteller von Abnehmpräparaten wie die Dänen und Eli Lilly konzentrierten sich bei bestehenden Kapazitätsengpässen nicht gerade auf China, schrieb Analystin Rebecca Liang in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Anders als bisher gedacht sei damit auch ein Szenario denkbar, in dem lokale Anbieter sich den Löwenanteil des Markts sicherten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2024 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2024 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 106,4EUR auf Tradegate (09. Dezember 2024, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Rebecca Liang

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 560

Kursziel alt: 560

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m