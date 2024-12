Spearmint steigt mit dem Ankauf von Solana erstmals in den Kryptomarkt ein

9. Dezember 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen mit dem ersten Ankauf der Kryptowährung Solana eine Diversifizierung vorgenommen hat. Spearmint plant, bis zu 20 Prozent seiner Barmittel in diese Diversifizierung zu investieren.

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: „Aus Sicht der Unternehmensführung von Spearmint ist es klug, so proaktiv wie möglich zu sein, um den Shareholder Value zu steigern. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass speziell die Diversifizierung in Solana das größte Wachstumspotenzial im Kryptomarkt bietet. Wir planen, diesen Maßnahmenplan in absehbarer Zukunft fortzusetzen und werden den Markt über diese Strategie sowohl kurz- als auch langfristig auf dem Laufenden halten.“

Solana ist eine Krypto-Computing-Plattform, die darauf abzielt, hohe Transaktionsgeschwindigkeiten zu erreichen, ohne Abstriche bei der Dezentralisierung machen zu müssen. Hier wird versucht, die Skalierbarkeit durch einen anderen Ansatz in der Blockchain zu verbessern, indem man einen Proof-of-History-Konsens (PoH) mit dem der Blockchain zugrunde liegenden Proof-of-Stake-Konsens (PoS) kombiniert. Dieser Ansatz hat bei Tradern in den verschiedensten Bereichen, von Kleinanlegern bis hin zu institutionellen Einrichtungen, Interesse geweckt. Solana kann nach eigenen Angaben rund 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Solana ist sowohl eine Kryptowährung als auch eine flexible Plattform für Entwickler, die dezentrale Anwendungen (dApps) für verschiedene Branchen wie DeFi, Gaming, Non-Fungible Token (NFT) und Finanzderivate entwickeln. Spearmint hat einen ersten Ankauf von 29.172 Solana über Bitbuy getätigt.

Am 27. November 2024 erwarb Spearmint das Antimonprojekt George Lake South in der kanadischen Provinz New Brunswick, welches sich über eine zusammenhängende Fläche von 1.945 Acres erstreckt, die Potenzial für die Auffindung von Antimonvorkommen aufweist. Dieses neue Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Antimonmine Lake George in New Brunswick, die von 1876 bis 1996 zeitweise betrieben wurde und einst der größte primäre Antimonproduzent in Nordamerika war. Vergangene Woche hat China ein Exportverbot von kritischen Rohstoffen, einschließlich Antimon, in die Vereinigten Staaten verhängt. Angesichts der eskalierenden Spannungen im Handel zwischen den Vereinigten Staaten und China unterstreicht dieser Schritt die dringende Notwendigkeit für die westlichen Länder, sich langfristig zuverlässige Quellen für diese kritischen Rohstoffe zu sichern, die nun an der Spitze der globalen Versorgungskrise stehen.

Seite 2 ► Seite 1 von 3