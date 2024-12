Alexander Heinrich von HeiProTec erklärt, warum das Standard-IT-Produkt nicht zum Unternehmenswachstum beiträgt (FOTO)

Sal-Paradise schrieb 19.11.24, 11:01

Pepsi Co läuft bei mir sicher nicht unter Wachstumstitel, bezahlt aktuell aber eine Rendite von ca. 3,31% die 4 x jährlich ausbezahlt wird. Die Performance in den letzten Jahren (seit 2022) war jetzt nicht so der Burner, hatte allerdings gegenüber vielen anderen Titeln keine hohe Schwankungen aka Performance-Verluste, was ja auch was ist. Vor allem, wenn man eher sensibel gestrickt ist. Dafür aber ist das Dividenden-Wachstum ordentlich und was für Leute die ruhig schlafen möchten und keine allzu hohen Ansprüche haben. Wer hier also investiert, sollte sich mit wenig Wachstum und leidlicher Rendite zufrieden geben. Nix für mich, da ich ein Growth-Anhänger bin. Nein, ich glaube da halte ich mich jetzt lieber raus, da ich an dieser Aktie keinerlei Interesse habe. Habe schon genügend um die Ohren....;-)