Buy or Goodbye? Bayer im freien Fall – Kein Ende der Talfahrt in Sicht Bayer steckt in der Krise: Nach Milliardenverlusten, steigenden Schulden und erneuten Niederlagen in den USA rückt eine Erholung in Ferne. Stattdessen drohen weitere Rückschläge, schreibt der neue Smart Investor.