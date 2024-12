Vorsicht: Auch diese US-Aktie läuft jetzt (zu) heiß!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Walmart

Trotz der zwischenzeitlich höchsten Leitzinsen seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Wachstum der US-Wirtschaft bemerkenswert robust. Ungeachtet hoher Teuerungsraten in den vergangenen zwei Jahren erlaubte das weitere Reallohnzuwächse, sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA ihren Teil zum Wirtschaftswachstum beitragen konnten.

In einigen Branchen war zwar eine wachsende Konsumzurückhaltung zu spüren, umso besser lief es hingegen für die drei Einzelhandelsriesen Amazon, Costco und Walmart. Die nämlich verzeichneten aufgrund des gestiegenen Preisbewusstseins eine wachsende Nachfrage aus Kundengruppen, die hier bislang nicht eingekauft haben, wie Walmart vor rund einem halben Jahr in seiner Bilanzpressekonferenz berichtet hatte.

Eine weitere Gemeinsamkeit dieser glorreichen drei des US-Einzelhandels: Sie monetarisieren ihre Online-Shopping-Plattformen konsequent, nutzen dabei ihre schiere Größe und verlangen von Drittanbietern Werbegelder, um ihre Produkte bei Suchanfragen prominent zu platzieren. Das hat neben einer Margen- auch zu einer Gewinnexpansion geführt. Die allerdings hat mit der rasanten Kursentwicklung allerdings nicht standhalten können, wie insbesondere der Blick in den Chart von Walmart zeigt.

Walmart Chartsignale

Starker Aufwärtstrend: Die Aktie von Walmart befindet sich in einem äußerst dynamischen Aufwärtstrend mit sehr hoher Trendstärke.

Die Aktie von Walmart befindet sich in einem äußerst dynamischen Aufwärtstrend mit sehr hoher Trendstärke. Überkaufte Indikation: Die technische Indikation zeigt erste Anzeichen der Erschöpfung, da Walmart zunehmend überkauft ist.

Die technische Indikation zeigt erste Anzeichen der Erschöpfung, da Walmart zunehmend überkauft ist. Große Ausdehnung der Bollinger Bänder: Die Bollinger Bänder zeigen eine hohe statistische Varianz der zukünftigen Kursentwicklung.

Die Bollinger Bänder zeigen eine hohe statistische Varianz der zukünftigen Kursentwicklung. Fehlende Unterstützungen: Der starke Trend ist bislang kaum zur Unterseite getestet worden, daher fehlt es im Falle einer Korrektur an belastbaren Unterstützungen.

Gehen, wenn es am schönsten ist?

Die Walmart-Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, ausgehend von einem Tief bei rund 14,00 US-Dollar, das auf dem Höhepunkt der großen Finanzkrise zwischen 2006 und 2008 markiert wurde. Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung kam es wiederholt zu Seitwärtskonsolidierungen, wobei diejenige zwischen 2020 und 2023 die hartnäckigste war. Diese verlief hauptsächlich im Bereich von 40 bis 50 US-Dollar, wobei gelegentliche Ausbrüche darüber immer wieder verkauft wurden.

Zu einem nachhaltig erfolgreichen Ausbruch ist es erst in diesem Jahr gekommen. Nach einer kurzen Korrektur zum Jahresauftakt, die einen erfolgreichen Test der 50-Tage-Linie bedeutete, startete Walmart durch, sodass es zu einer Verschärfung der zur Jahresmitte 2022 gestarteten Aufwärtsbewegung mit einem Ausbruch aus dem Trendkanal kam. Gegenüber dem Korrekturtief stehen die Anteile des Einzelhandelsriesen unmittelbar vor einer Verdoppelung.

Walmart-Aktie technisch und fundamental ausgereizt

Das hat zu gleich zwei Entwicklungen geführt, die in der Aktie long positionierten Anlegern zu denken sollte. Erstens ist Walmart inzwischen stark überkauft und zweitens ist die Unternehmensbewertung fundamental nicht mehr zu rechtfertigen.

Für das laufende Geschäftsjahr ist Walmart mit einem Kursgewinn-Verhältnis von 38,6 bewertet. Das liegt um 55 Prozent über dem Fünfjahresmittel von rund 25. Gegenüber dem Branchendurchschnitt von 18 ist Walmart sogar um mehr als das Doppelte bewertet. Selbst wenn das beschleunigte Gewinnwachstum berücksichtigt wird, ist das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis von 4,2 dramatisch überbewertet – als günstig gilt ein Wert unter 1.

Die deutlichsten Anzeichen für eine technische Überhitzung der Aktie sind der Relative-Stärke-Index (RSI) sowie die Bollinger Bänder, die inzwischen eine extrem große Ausdehnung besitzen. Als überkauft gilt eine Aktie, wenn ihr RSI den Schwellenbereich zwischen 70 und 80 überschreitet. Der untere Wert von 70 gilt für eher schwankungsarme Aktien, der Wert von 80 für volatilere Werte. Über viele Jahre hinweg gehörte Walmart zu den eher defensiven Aktien, sodass der Wochen-RSI von 87 ein Extremniveau darstellt. Auch auf Tages- und Monatskursbasis ist Walmart mit RSI-Werten von 84 und 89 stark überkauft.

Beträchtliches Abwärtspotenzial

Zwar zeigt die große Ausdehnung der Bollinger Bänder eine grundsätzlich hohe Trendstärke an, die auch im Trendstärkeindikator MACD zu erkennen ist. Allerdings besteht dadurch auch Kontraktionsgefahr, denn Kurse kehren immer wieder entweder zur Mittellinie, die aktuell bei 80 US-Dollar liegt, oder sogar an das untere Band zurück, das bei etwa 66 US-Dollar notiert. Der Grund hierfür ist, dass die Bollinger Bänder die statistische Varianz innerhalb von zwei Standardabweichungen anzeigt. Etwa 95 Prozent aller Kurse sind also innerhalb dieser Bandbreite zu erwarten. Je länger ein Wert also am oberen oder unteren Ende verharrt hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kurse in die jeweilige Gegenrichtung abgerufen werden.

Das bedeutet für die Aktie von Walmart eine große Korrekturgefahr, denn aufgrund des in den vergangenen 12 Monaten kaum durch Korrekturen beeinträchtigten Aufwärtstrends fehlt es der Aktie an belastbaren Unterstützungen. Die gleitenden Durchschnitte liegen bei 69 beziehungsweise 53 US-Dollar, während Horizontalunterstützungen nur aus den psychologisch wichtigen Zehnermarken herzuleiten sind. Wenn es in der Aktie also zu einer Trendwende kommt, ist das Abwärtspotenzial entsprechend groß.

Gewinnmitnahmen jetzt angebracht

Ohne eine klar erkennbare Top-Bildung ist vom Beginn eines solchen Abwärtstrends noch nichts zu sehen. War ist es im Relative-Stärke-Index zu ersten bearishen Divergenzen gekommen, wonach die jüngsten Allzeithochs der Aktie technisch nicht bestätigt waren. Da der Trendstärkeindikator MACD solche Divergenzen noch vermissen lässt, kann der Kursanstieg noch für einige Zeit weitergehen.

Diese Erwartungen schlägt sich auch in den aktuellen Expertenmeinungen nieder. Zwar empfehlen 38 von 42 Wall-Street-Analysten den Kauf der Aktie – auf die Verkäuferseite hat sich zuletzt kaum ein Experte getraut. Kurspotenzial sieht der Konsens aber keines mehr. Durchschnittlich ist ein Kursziel von 96,03 US-Dollar angegeben. Das entspricht bis auf 0,3 Prozent dem Schlusskurs der vergangenen Woche.

Wenngleich es für Short-Wetten daher noch zu früh ist, sollten in der Aktie investierte Anleger daher darüber nachdenken, ihre Positionen substanziell zu verkleinern und Gewinne mitzunehmen. Weder technisch noch fundamental ist hier noch viel Platz nach oben.

Walmart auf einen Blick

ISIN: US9311421039

US9311421039 Börsenwert: 768,8 Mrd. €

768,8 Mrd. € Dividendenrendite: 0,9 %

0,9 % KGVe 2025: 38,6

38,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.