Junges Mädchen entdeckt 3.500 Jahre altes ägyptisches Amulett

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 9. Dezember 2024 / Dafna Filshteiner (12) machte vor kurzem unterhalb der antiken Ausgrabung Tel Qana in Hod Hasharon eine Wanderung, als sie plötzlich zu ihrer Überraschung auf einen ungewöhnlichen Fund stieß: ein käferähnlicher Stein, der vor rund 3.500 Jahren als ägyptisches Amulett verwendet wurde. „Ich suchte den Boden nach Nadeln von Stachelschweinen und glatten Kieselsteinen ab“, erzählt sie. „Da entdeckte ich plötzlich einen interessanten Stein und hob ihn auf. Ich zeigte ihn meiner Mutter. Sie meinte nur: ‚Das ist ein ganz gewöhnlicher Stein, vielleicht der Anhänger einer Kette.‘ Aber dann sah ich dieses Ornament, und beharrte darauf, dass das kein gewöhnlicher Stein ist. Also recherchierten wir im Internet. Dort fanden wir zahlreiche Fotos von Steinen, die dem unseren ziemlich ähnlich sahen. Da war uns klar, dass ich etwas Besonderes gefunden hatte, und wir riefen sofort beim Denkmalamt an.“

Die Familie wandte sich an Mor Wiesel, einen Archäologen bei der Israel Antiquities Authority. Dieser bedankte sich bei Dafna und ihrer Familie und händigte ihnen eine Auszeichnung für verdiente Bürger aus. Der Skarabäus wurde in das Staatsarchiv am Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel gebracht.

Dr. Yitzhak Paz von der Israel Antiquities Authority, ein Experte für das Bronzezeitalter, untersuchte den Fund. Das Schmuckstück stammt aus der Zeit des Neuen Reiches in Ägypten, das rund 3.500 Jahre zurückliegt. Darauf zu sehen sind zwei Skorpione mit einander entgegengesetzten Köpfen und Schwänzen. Dr. Paz ist sich sicher: „Der Skorpion ist ein Symbol für die ägyptische Göttin Serket, die unter anderem als Schutzgöttin der schwangeren Frauen gefeiert wurde. Als weiteres Ornament ist auf dem Amulett das Nefer-Symbol zu sehen, das in Ägypten so viel bedeutet wie ‚gut‘ oder ‚auserwählt‘. Und dann ist da noch ein Symbol, das aussieht wie ein Königsstab.“