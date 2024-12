Diese Pharma-Aktie "verfügt über ein wirklich starkes Portfolio"

Der Pharmariese wird derzeit zu einem attraktiven Kurs gehandelt, wie Nygren in einem Interview mit CNBC erklärte. "Merck ist für sich genommen attraktiv und verfügt über ein wirklich starkes Portfolio", sagte er. Er betonte, dass die Aktie dabei helfe, das Risiko in seinem prozyklischen Portfolio auszugleichen, das stark in Finanzwerte und langlebige Konsumgütermarken investiert ist.

Die Aktien von Merck haben in diesem Jahr etwas an Boden verloren. Besonders die rückläufigen Verkäufe des HPV-Impfstoffs Gardasil in China belasteten die Performance: