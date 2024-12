Sibanye-Stillwater treibt seine Uranstrategie voran, indem es durch den Verkauf des Schachts Beatrix 4, zu dem das Uranprojekt Beisa gehört, Werte freisetzt

Johannesburg, 9. Dezember 2024. Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen dem Verkauf des Schachtes Beatrix 4, der das Uranprojekt Beisa einschließt (die Transaktion), an Neo Energy Metals Plc. (Neo Energy) zu zugestimmt hat. Diese Transaktion ermöglicht die Entwicklung des Uranprojekts Beisa durch Neo Energy, während Sibanye-Stillwater weiterhin an der zukünftigen Uranproduktion beteiligt bleibt. Neo Energy ist ein Uranexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das an der Londoner Börse (LSE) notiert ist und in Südafrika am A2X-Markt doppelt notiert ist. Das Uranprojekt Beisa, das sich am Schacht Beatrix 4 in der Provinz Free State in Südafrika befindet, erschließt das Uran-Reef Beisa über die oberen Abschnitte der Infrastruktur des Schachts Beatrix 4.

Der Schacht Beatrix 4 wurde von Sibanye-Stillwater im Jahr 2023 in erster Linie aufgrund der sinkenden Goldreserven und des gesunkenen Uranpreises, der sich anschließend erholte und im Januar 2024 einen Höchststand von 106 USD/Pfund erreichte, in die Wartungs- und Instandhaltungsphase versetzt. Die Aussichten für den Uranmarkt sind weiterhin positiv. Obwohl das Uranprojekt Beisa für Sibanye-Stillwater keine Kapitalpriorität darstellt, bietet die Transaktion Neo Energy die Möglichkeit, das Projekt zu entwickeln und gleichzeitig Sibanye-Stillwater eine Beteiligung an der Uranproduktion zu ermöglichen.

Die wichtigsten Bedingungen der Transaktion

- Der Gesamtbetrag der Transaktion beläuft sich auf 500 Mio. ZAR, davon 50 Mio. ZAR in bar und 50 Mio. ZAR in neu ausgegebenen Aktien von Neo Energy (was bei Unterzeichnung einer Beteiligung von Sibanye-Stillwater an Neo Energy in Höhe von etwa 40 % entspricht).

- Sibanye-Stillwater erhält außerdem eine Royalty auf das gesamte aus dem Uranprojekt Beisa verkaufte Uran zu unterschiedlichen Sätzen, die vom Uran-Spotpreis abhängen (mit einem Höchstwert von 5,00 USD/lPfund).

- Neo Energy wird die Verantwortung für die Sanierung des Schachtes Beatrix 4 und die Umweltverpflichtungen übernehmen.

Gründe für die Transaktion

Durch die Transaktion wird Sibanye-Stillwater weiterhin eine Beteiligung sowohl am Uranprojekt Beisa als auch an einem börsennotierten Junior-Uranunternehmen besitzen. Darüber hinaus schafft die Transaktion sofortigen Wert für die Aktionäre von Sibanye-Stillwater und beschleunigt die mögliche Entwicklung des Uranprojekts Beisa, ohne die Bilanz des Konzerns zu erweitern.

Zu den wichtigsten ausstehenden aufschiebenden Bedingungen gehören:

- Zustimmung der Neo Energy-Aktionäre und eine Verzichtserklärung gemäß Regel 9 des City Code of Takeovers and Mergers (Neo Energy hat sich die unwiderrufliche Unterstützung von 46 % der bestehenden Neo Energy-Aktionäre für die Transaktion gesichert).

- behördliche Genehmigung gemäß dem Mineral and Petroleum Resources Development Act (MPRDA) für die Übertragung des Schachts Beatrix 4 (einschließlich des Uranprojekts Beisa) an Neo Energy, die bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein soll.

Sowohl Neo Energy als auch Sibanye-Stillwater sind zuversichtlich, dass diese Bedingungen fristgerecht erfüllt werden können.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: „Der Verkauf dieses strategischen Uranprojekts steht im Einklang mit der Strategie von Sibanye-Stillwater, Werte aus unseren Uranprojekten freizusetzen. Der Verkauf des Schachtes Beatrix 4 und des Uranprojekts Beisa führt zu einer unmittelbaren Wertsteigerung für den Konzern. Durch unsere direkte Beteiligung an Neo Energy bleiben wir dem Uranpreis und der künftigen Entwicklung des Projekts ausgesetzt, während wir das Kapital aus der Konzernbilanz vorrangig für die in der Entwicklung befindlichen Projekte verwenden.“

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

