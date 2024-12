Anleger feiern fiskalische Maßnahmen

Seit einem Verlaufshoch bei 33.484 Punkten im Januar 2018 steckt der Hang Seng Index in einem breit angelegten Abwärtstrend fest, nach anfänglichen Verlusten auf 21.200 Punkte ging es bis Ende 2022 sogar auf 14.597 Zähler abwärts. Seitdem hat sich eine volatile Seitwärtsbewegung mit einem Deckel um 22.523 Punkten bei dem Leitbarometer eingestellt. Zwei herrscht seit Anfang dieses Jahres ein untergeordneter Aufwärtstrend, an der oberen Rechteckbegrenzung erfuhr das Barometer Anfang Oktober jedoch eine deutliche Abfuhr. Doch dieser Widerstand könnte mithilfe der neuen fiskalischen Stimuli erneut in Angriff genommen und im Anschluss sogar gebrochen werden.

Fokus auf Wirtschaftswachstum, Konsum und Immobilien