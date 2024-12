Enttäuschung auf ganzer Linie: SAP-Rivale Oracle bricht nach Zahlen ein!

Oracle konnte zahlreiche Milliardenaufträge von großen Internetkonzern wie Amazon , Alphabet und Microsoft an Land ziehen und übernimmt für diese das Trainieren von KI-Modellen. Damit ist das Unternehmen einer der derzeit schwergewichtigsten AI-as-a-Service-Anbieter, was der Aktie einen hohen Bewertungsaufschlag eingebracht hat. Gegenüber dem historischen Durchschnitt ist Oracle bei vielen Kennziffern, wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, um 60 bis 80 Prozent überbewertet.

Die Zahlen rechtfertigen den gewaltigen Bewertungsaufschlag nicht

Eine solch hohe Bewertung war nach drei zuvor sehr erfolgreich verlaufenen Ergebnispräsentationen nur mit erneut außergewöhnlichen starken Zahlen zu verteidigen. Die hat das Unternehmen am Montagabend jedoch nicht vorlegen können.

Oracle verfehlte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Zwar legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,0 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar zu, die Prognose lag jedoch noch um 20 Millionen US-Dollar höher.

Eine knappe Verfehlung erlaubte sich Oracle auch beim bereinigten Gewinn, der mit 1,47 US-Dollar je Anteilsschein um 1 Cent unter den Erwartungen ausfiel. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 US-Dollar pro Aktie erwirtschaftet. Das bedeutet einen Anstieg um 9,7 Prozent.

Insgesamt erzielte der SAP-Rivale einen Nettogewinn in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar und damit ein Ergebnis um 26 Prozent über dem Stand vor 12 Monaten. Der operative Gewinne legte sogar um 28 Prozent von 3,6 auf 4,2 Milliarden US-Dollar zu.

Starkes Cloud-Wachstum, aber Schwächen in anderen Segmenten

Als Wachstumstreiber entpuppte sich auch in den vergangenen drei Monaten das Cloud-Geschäft. Hier kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraun um 24 Prozent auf 5,9 Milliarden US-Dollar. Besonders dynamisch wuchs Oracle jedoch im Bereich Cloud-Infrastruktur, wo der Umsatz um 52 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar stieg.

Einen Rückgang verzeichnete das Unternehmen jedoch im Hardware und Dienstleistungsgeschäft. Hier fielen die Erlöse um 4 beziehungsweise 3 Prozent. Mit insgesamt rund 2,1 Milliarden US-Doillar trugen die beiden Segmente 14 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion