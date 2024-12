Birkenstock, Micron, Nike und Co: Die US-Quartalssaison dreht nochmal auf!

Mittwoch, 18. Dezember: Birkenstock

Viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner fühlen sich Deutschland eng verbunden. Das ist nicht überraschend, denn laut der US-Statistikbehörde verfügen rund 12 Prozent aller in den USA lebenden Menschen über einen deutschen Migrationshintergrund.

Das führt zu einer großen Wertschätzung deutscher Marken, darunter auch Birkenstock, deren Latschen wunderbar ins Bild der etwas schrägen "Germans" passen. Nicht nur aufgrund der besseren Kapitalmarktbedinungen in den USA war ein Börsengang an der New Yorker NYSE im vergangenen Jahr daher folgerichtig für das Unternehmen. Hinter der Aktie liegt war eine wechselhafte, insgesamt aber erfolgreiche Entwicklung. Gegenüber dem Ausgabepreis von 46 US-Dollar haben sich die Anteile um rund 17 Prozent verteuert.

Ausschlaggebend hierfür war ein signifikantes Wachstum der Geschäfte. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 17 Prozent, während der Nettoertrag sogar um rund die Hälfte zulegte. Für den zurückliegenden Dreimonatszeitraum wird ein Wachstum in der Größenordnung wie bisher erwartet. Die Erlöse sollen von 407,0 auf 461,3 Millionen US-Dollar klettern, während der bereinigte Gewinn nach 0,14 US-Dollar pro Aktie nun bei 0,21 US-Dollar erwartet wird.

Für das Weihnachtsquartal sollten Anleger allerdings auf keine allzu starke Guidance hoffen – das Schlussquartal ist überlichweise das schwächste, was sich durch die Saisonalität der Produkte erklärt. Sandalen verkaufen sich im Winter schlecht. Um einen starken Ausblick auf das kommende Jahr wird Birkenstock jedoch nicht herumkommen, denn mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 ist die Aktie durchaus sportlich bewertet.

Am Optionsmarkt herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Aktie nach den Zahlen zulegen oder fallen wird. Call- und Put-Optionen stehen sich mit Anteilen von 49,2 Prozent und 50,8 Prozent fast gleichberechtigt gegenüber. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 10,1 Prozent eingepreist, wobei es in der Vergangenheit dreimal bergab und einmal bergauf ging.

Mittwoch, 18. Dezember: Micron

Für die Anleger des Speicherchipherstellers Micron war 2024 ein äußerst abwechlungsreiches Börsenjahr. Einerseits kletterte die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Dadurch konnte der seit dem Platzen der Dotcom-Blase gültige Kursrekord nach mehr als 20 Jahren überboten werden. Andererseits ist die seit dem Jahreswechsel erzielte Performance mit einem Plus von rund 18 Prozent angesichts des anhaltenden KI-Booms nicht wirklich überzeugend.

Von der scharfen Korrektur im Sommer hat sich Micron bislang nicht erholt. Dafür gibt es gute Gründe. Zum ersten hat das Unternehmen die Technologieführerschaft beim Speicher mit hoher Bandbreite (HBM3E) verpasst. Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix war mit seinen Produkten schneller am Markt und ist hier nun der wichtigste Zulieferer für Nvidia. Und zweitens hält die Nachfrageschwäche im Geschäft mit NAND- und DRAM-Speicher an. Das hat zu Margensorgen geführt, die auch die Aktie von Dauerrivale Samsung haben einbrechen lassen.

Was die Bewertung betrifft, handelt Micron aktuell mit einem Abschlag sowohl gegenüber der Branche als auch seinem historischen Bewertungsdurchschnitt. Der Abschlag gegenüber den Peers erklärt sich dadurch, dass Speicherchips sehr stark zyklisch sind, was die Profitabilität wie im vergangenen Jahr rasch kippen kann. Daher sind hier Kurs-Gewinn-Verhältnisse im niedrigen zweistelligen Bereich üblich. Gegenüber dem eigenen Bewertungsmittel ist vor allem der Abschlag beim für das kommende Jahr geschätzten EV/EBITDA-Verhältnis sowie dem Kurs-Cashflow-Verhältnis auffällig.

Kann Micron die Erwartungen der Analysten schlagen, könnte die Aktie daher vor einer dynamischen Aufholjagd stehen. Hierfür gilt es die Umsatzerwartung in Höhe von 8,71 Milliarden US-Dollar zu knacken sowie einen bereinigten Gewinn von mindestens 1,77 US-Dollar pro Aktie zu präsentieren.

Ein Großteil der Optionshändler erwartet, dass Micron die Erwartungen übertreffen wird, denn die Call-Quote liegt bei 61,9 Prozent. Die implizite Kursbewegung liegt mit 11,7 Prozent deutlich über dem historischen Mittel – allerdings bewegte sich die Aktie in drei der vergangenen sechs Fälle jeweils fast zweistellig und damit entsprechend volatil.

Donnerstag, 19. Dezember: FedEx

Transport- und Logistikdienstleister gelten als Frühindikatoren der Konjunkturentwicklung. Vor allem Paketdienstleister gelten aufgrund der wachsenden Bedeutung des Online-Handels dabei auch als Stimmungsbarometer der Verbraucherinnen und -verbraucher. Damit dürften die Quartalsergebnisse von FedEx Signalwirkung für den gesamten Markt haben.

Überschätzen sollten Anleger die Zahlen jedoch nicht, denn FedEx und seine Geschäftsentwicklung haben ein gewaltiges Problem – und das heißt Amazon! Mit seinem eigenen, in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Logistiknetzwerk übernimmt der E-Commerce-Riese einen immer größeren Teil seiner Transportdienstleistungen ganz einfach selbst. Das bedroht das Kerngeschäft nicht nur von FedEx, sondern auch von UPS.

Auf diese Bedrohung versucht FedEx zwar mit Kostensenkungen, Produktivitätsgewinnen und dem Abbau von Personal zu reagieren. Die konnten in Summe aber nicht verhindern, dass die Geschäftsentwicklung in den vergangenen drei Geschäftsjahren rückläufig war. Dieser Trend dürfte durch die am Donnerstagabend anstehenden Zahlen bestätigt werden.

Gegenüber dem Vorjahr wird ein Umsatzrückgang um 50 Millionen US-Dollar auf 22,12 Milliarden US-Dollar erwartet. Auch der Gewinn pro Aktie soll mit 3,97 US-Dollar etwas geringer ausfallen. Im Jahr zuvor hatte FedEx noch 3,99 US-Dollar präsentieren können. Der Aktienkurs spiegelt diese schwache Entwicklung mit einem Plus von 4 Prozent gegenüber dem Stand vor 12 Monaten wider.

Im vergangenen Quartal ging es für die Aktie um 15 Prozent bergab, im Vierteljahr davor um 15 Prozent bergauf. Das hat mit einer implizierten Kursbewegung von 9,7 Prozent zur höchsten Schwankungserwartung der vergangenen eineinhalb Jahre geführt. Während 44,6 Prozent der am Freitag verfallenden Optionskontrakte auf der Put-Seite liegen, wetten 55,4 Prozent der Optionshändler auf nach den Zahlen steigende Kurse.

Donnerstag, 19. Dezember: Nike

Eines der größten Opfer der Konsumzurückhaltung ist der US-Sportartikelhersteller und Adidas-Dauerrivale Nike. Dieser hat in den vergangenen Jahren wichtige Verbrauchertrends verschlafen und seine Kunden außerdem mit immer höheren Preisen verprellt. Dementsprechend schwach ist die Geschäftsentwicklung zuletzt gewesen. Im zurückliegenden Quartal hatte Nike einen Umsatzeinbruch von 10 Prozent zu verkraften. Das war der stärkste Rückgang seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Zu schaffen macht dem Konzern aber auch die wachsende Konkurrenz. Bei der Fußbekleidung konnte ON Holdings, das mit Teilhaber Roger Federer einen reichweitenstarken Star an seiner Seite hat, Marktanteile gewinnen. Im Ausrüstergeschäft sowie der Sportbekleidung kann neben Adidas auch Lululemon Nike das Geschäft streitig machen, wie die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

Zwar hat Nike inzwischen sein Führungspersonal ausgetauscht, was zwischenzeitlich für Begeisterung sorgte. Auch die Dividende wurde um 8,1 Prozent angehoben, um mit einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent für Investoren interessant zu bleiben. Doch gefruchtet haben diese Initativen bislang nicht. Die Kursverluste betragen gegenüber dem Jahreswechsel fast 30 Prozent.

Soll hier noch ein Zielsprint gelingen, muss Nike überzeugende Quartalszahlen präsentieren. Das bedeutet für den Umsatz ein Ergebnis von mindestens 12,2 Miliarden US-Dollar, was erneut einem Rückgang von fast 10 Prozent entsprechen würde. Auch für den Gewinn ist mit 0,66 US-Dollar pro Aktie ein erheblicher Einbruch zu erwarten – im Jahr zuvor waren es noch 1,03 US-Dollar.

Ähnlich wie bei Birkenstock herrscht auch bei Nike ein Waffenstillstand zwischen Bullen und Bären. Mit einem Call-Anteil von 48,2 Prozent und einem Put-Anteil von 51,8 Prozent stehen sich Optimisten und Pessimisten fast gleichberechtigt gegenüber. Eingepreist ist eine Kursbewegung um 8,0 Prozent. Das entspricht dem Mittel der vergangenen sechs Quartale, in denen es fünfmal bergab ging.

Freitag, 20. Dezember: Carnival

Während sich in den USA vor allem einkommensschwache Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Lebenshaltungskosten mit Neuanschaffungen zurückhalten und die Ertragslage von spezialisierten Einzelhändlern belasten, ist die Verbraucherstimmung angesichts der anhaltenden Wachstumskrise in der Eurozone grundsätzlich schlecht.

Bei einem wird jedoch, wie das am Mittwoch von Europas größtem Reisekonzern TUI vorgelegte Quartalsergebnis gezeigt hat, nicht gespart, ganz im Gegenteil: Die Reiselust ist ungebrochen. Wenn noch immer gerne und viel Geld in die Hand genommen wird, dann hier. Das hat auch zur anhaltenden Kurserholung der Aktie von Carnival Cruises, eines der weltweit größten Kreuzschifffahrtunternehmen beigetragen. Die Anteile haben sich in diesem Jahr im Fahrwasser einer zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung um knapp 45 Prozent verteuert.

Fortschritte hat Carnival auch beim Abbau der während der Corona-Pandemie auf zeitweise über 30 Milliarden US-Dollar explodierten Schulden gemacht. Rund 1,9 Milliarden US-Dollar konnte der Konzern in den vergangenen 12 Monaten an Verbindlichkeiten zurückzahlen. Allein aufgrund niedrigerer Refinanzierungskoten verbesserte sich das Betriebsergebnis um 200 Millionen US-Dollar.

Damit ist der Schuldenabbau derzeit einer der größten Hebel für die weitere Aktienkursentwicklung des Wachstums der pro Aktie erzielten Gewinne. Für das abgelaufene Quartal, dem saisonal schwächsten wird mit einem Umsatz von 5,92 Milliarden US-Dollar ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Beim Gewinn pro Aktie soll mit 0,07 US-Dollar der Vorzeichenwechsel geglückt sein.

Nur 44,2 Prozent der am Freitag verfallenden Kontrakte sind Call-Optionen, was anzeigt, dass Marktteilnehmer mehrheitlich bearish gegenüber den Zahlen von Carinval eingestellt sind. Eingepreist ist eine Kursbewegung um 7,6 Prozent, was der niedrigste Wert seit zwei Jahren ist und auf eine Normalisierung der Umsatz- und Gewinnerwartungen hindeutet.

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 14. Dezember, 10:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion