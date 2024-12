Rivian: 12,4 Milliarden $ frisches Kapital – Startet die Aktie jetzt durch?

In diesem Jahr hat die Aktie von Rivian den Anlegern keine Freude bereitet. Seit Anfang Januar hat der Kurs um etwas mehr als 40 Prozent nachgegeben. Es sah aber schon deutlich schlimmer in diesem Jahr aus. Jetzt hat Rivian 12,4 Milliarden US-Dollar mehr in der Kasse. Startet der Bauer von Elektrofahrzeugen 2025 jetzt durch?

Das Rivian einiges bislang richtig gemacht hat, zeigt der Einstieg aus Wolfsburg. Das Joint Venture hat das Ziel, die fortschrittliche elektrische Infrastruktur und Softwaretechnologie von Rivian in die zukünftigen Elektrofahrzeuge beider Unternehmen zu integrieren. Dies umfasst alle wichtigen Fahrzeugsegmente, einschließlich Kleinwagen, erklärten die beiden neuen Partner. Der Volkswagen-Konzern beabsichtigt, bis 2027 bis zu 5,8 Milliarden Dollar in Rivian und das gemeinsame Vorhaben zu investieren.

Wedbush ist ein Fan von Rivian

"Wir glauben, dass dies die richtige Ankündigung eines Partners zum richtigen Zeitpunkt ist, da Rivian Automotive versucht, das Schiff in stürmischen Gewässern mit ausreichend Kapital zu steuern, um seine EV-Roadmap in den kommenden Jahren zu finanzieren", so das Analysehaus Wedbusch nach Bekanntgabe des Deals mit VW.

US-Energieministerium legt noch mal 6,6 Milliarden oben drauf

Ende November gab Rivian bekannt, dass es vom US-Energieministerium eine vorläufige Zusage für ein Darlehen von bis zu 6,6 Milliarden US-Dollar erhalten habe, um den Bau seiner Produktionsanlage in Georgia zu finanzieren.

Das Werk, in dem künftig kleinere und erschwinglichere Modelle wie der R2 SUV und der R3 Crossover produziert werden, soll 2028 in Betrieb gehen. Allerdings hat das in Kalifornien ansässige Unternehmen Anfang des Jahres den Bau des Werks vorübergehend ausgesetzt, um Kosten zu sparen und die Produktion des R2 zu beschleunigen. Stattdessen wird das Modell ab 2026 im bestehenden Werk in Normal, Illinois, hergestellt, wo auch die Flaggschiffmodelle R1S SUV und R1T Pickup produziert werden.

Das Darlehen, das Teil des Programms für fortschrittliche Fahrzeugtechnologien des Energieministeriums ist, hat zuvor auch Tesla, Ford und General Motors unterstützt. Rivian schätzt die Kosten für das Werk in Georgia auf etwa 5 Milliarden US-Dollar und geht davon aus, dass es bis 2030 rund 7.500 Arbeitsplätze schaffen wird. Das Energieministerium erklärte, das Projekt solle helfen, bis zu 400.000 Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen.

Vorstandsvorsitzender Robert Scaringe erklärte, das Darlehen ermögliche es Rivian, die Produktion der erschwinglichen R2- und R3-Modelle in den USA voranzutreiben. Analysten sehen die jüngste Finanzierungszusage, einschließlich der 5,8 Milliarden Dollar schweren Investition von Volkswagen in ein gemeinsames Technologieprojekt, als wichtigen Schritt, um Rivians Kapitallücken zu schließen und seine Position im Markt zu stärken.

Archilesfersen Donald Trump und Elon Musk

Die Ankündigung von Donald Trump, steuerliche Vorteile in Höhe von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge abzuschaffen, dürfte Tesla aufgrund seiner Marktstellung in den USA am wenigsten belasten. Ford, GM, Stellantis und Rivian hingegen dürften daran zu knabbern haben. Was die angedrohten Strafzölle gegen Mexiko angeht, ist Rivian größtenteils aus dem Schneider, da die Amerikaner ihre Fahrzeuge in der Heimat produzieren.

Es gibt aber auch noch die Befürchtung, dass Elon Musk seine neue Stellung unter der Regierung von Donald Trump ausnutzen könnte, um Tesla Vorteile zu verschaffen. Ich glaube allerdings das Elon Musk nur die Auflagen für Autonomes Fahren reduzieren wird und das würde auch Rivian zu Gute kommen.

Analysten sind noch nicht voll überzeugt

Laut MarketScreener beobachten 27 Experten die Aktien von Rivian. Dabei raten 13 Analysten die Aktie zu "Kaufen", 13 das Papier zu "Halten" und ein Analyst würde die Aktie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 15 US-Dollar und die Aktie hat diese Marke nach dem deutlich Kurssprung von Montag schon fast erreicht.

Zu Wochenbeginn hat Benchmark die Berichterstattung über Rivian aufgenommen. Die Experten zeigten sich sehr zufrieden mit der Entwicklung von Rivian, stuften die Aktie auf "Buy" und gaben ein Kursziel von 18 US-Dollar für die Aktie aus.

Mein Tipp: Setzen Sie bei Rivian einen Fuß in die Tür. Warten Sie dann, ob die Aktie die Marke von 15 US-Dollar im ersten Rutsch nimmt. Ist das der Fall, dann bauen Sie die Position aus. Prallt der Kurs bei 15 US-Dollar ab, dann legen Sie sich auf die Lauer und stocken die Position im Bereich von 12,5 US-Dollar auf.

Mitte September 2021 ist das erste Fahrzeug bei Rivian vom Band gelaufen. Dass danach alles reibungslos klappt bei Autobauern, ist eher selten der Fall. Mittlerweile produzieren die Amerikaner seit etwas mehr als drei Jahren und sind dabei den Kinderschuhen zu entwachsen und haben mit VW einen erfahrenen Partner an ihrer Seite.

Das sollte mehr Stabilität in die Produktion und die Aktie bringen. Langfristig rechne ich bei Rivian mit Kursen über 20 Euro. Zuletzt ist die Aktie mit der aktuellen Marktlage schon gut in Schwung gekommen. Daher sollten Anleger jetzt schnell noch einsteigen.

