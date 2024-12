Keine Aufnahme in den S&P 500 – Diese Aktien knallen jetzt runter!

Die Aktien von AppLovin und The Trade Desk geraten im Handel am Montag heftig unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass beide Unternehmen nicht in den S&P 500 Index aufgenommen werden.

Zuvor gab es einen Insider-Handel bei AppLovin. Victoria Valenzuela, Chief Legal Officer und Corporate Secretary, hatte am 03. Dezember 2024 17.925 Aktien von AppLovin für 6.348.053 US-Dollar verkauft. Sie hält immer noch 405.676 Aktien des Unternehmens.