Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 111,25 Punkte. Die Rendite stieg auf 4,18 Prozent.

Dem US-Anleihemarkt fehlte es zum Wochenstart an Impulsen. Es wurden keine marktbewegenden Daten erwartet. Der US-Anleihenmarkt hat zuletzt eine abwartende Haltung eingenommen. Anleger warten auf den Machtwechsel in den USA im Januar. Die Commerzbank verweist auf neue Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, laut denen er nicht versuchen werde, den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell vor dem Ende seiner Amtszeit zu entfernen. Er versprach jedoch in seinen ersten Tagen umfangreiche Zölle, Massendeportationen und Steuersenkungen voranzutreiben./jsl/nas