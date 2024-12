Die Kraft symbiotischen Wachstums (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 7

Düsseldorf (ots) - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) inTechnologieunternehmen - am Beispiel aus der Praxis von XiaomiDer globale Klimawandel stellt immer größere Herausforderungen für diemenschliche Existenz und die gesellschaftliche Entwicklung dar. Obwohl sichimmer mehr Staaten zu mittel- und langfristigen Klimazielen verpflichten,erinnert uns der am 12. Januar 2024 vom Joint Research Centre (JRC) derEuropäischen Kommission veröffentlichte Global Energy and Climate Outlook 2023(GECO 2023) an den erheblichen Rückstand bei den Emissionsreduzierungen, dienach dem Ziel des Pariser Abkommens zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf1,5°C notwendig sind. Dies zeigt, dass die Welt die Nachhaltigkeitsmaßnahmen imRahmen ihrer Klimapolitik, die Klima-Governance, erheblich verstärken muss,damit dieses 1,5° Ziel erreicht werden kann.Der Diskurs über Klima-Governance gewinnt zunehmend an Bedeutung und umfasstmittlerweile nicht nur die Reduktion von Treibhausgasemissionen, sondern auchdie Entwicklung eines effektiven globalen Kohlenstoffhandelsmarktes. Im Rahmendieser Diskussionen hat die Entwicklung kohlenstoffarmer und grünerTechnologien, wie die Verbesserung der Energieeffizienz, die Umstellung aufsaubere Energie, die Innovation nachhaltiger Materialien und die Einführung vonKreislauftechnologien erheblich an Dynamik gewonnen.Die globale Aufmerksamkeit für die Klima-Governance stellt die Führung undstrategische Ausrichtung von Unternehmen vor neue Herausforderungen. Ausstrategischer Sicht erfordert sie einen Wechsel der Unternehmensmentalität voneinem reaktiven hin zu einem proaktiven Ansatz, der Nachhaltigkeit, dasWohlergehen der Gemeinschaft und das Kundenerlebnis miteinander verknüpft.Dieses neue Geschäftsparadigma steht für die Art von kollaborativem Wachstum,das wir für Verbraucher, Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes erreichenmöchten.Dank ihrer technischen Kompetenz verfügen Technologieunternehmen über eineeinzigartige Befähigung für die Klima-Governance. In einem kürzlich geführtenGespräch mit Xiaomi widmete sich Forbes China diesem Thema und erkundete, wieXiaomi als Technologieunternehmen proaktive Schritte unternimmt , um seine Rollein der globalen Klima-Governance zu stärken und eine offenere Haltung gegenüberESG-Maßnahmen zu entwickeln.I. Wie sollten Technologieunternehmen über die Beziehung zwischen ESG und ihremGeschäftswachstum nachdenken?Technologieunternehmen arbeiten im Unterschied zu traditionellen Herstellern aufBasis eines anderen Wachstumsmodells. Xiaomi ist fest davon überzeugt, dass der