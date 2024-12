SDAX und TecDAX im Aufwind: CompuGroup Medical glänzt mit +29,37%

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 20.359,81 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,11%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 27.128,04 Punkten steht und um 0,61% nachgab. Im Gegensatz dazu konnte der SDAX zulegen und steht mit einem Plus von 0,70% bei 14.087,95 Punkten. Auch der TecDAX verzeichnete positive Bewegungen und stieg um 0,32% auf 3.536,80 Punkte. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones Industrial Average liegt bei 44.612,90 Punkten und verlor marginal um 0,04%. Der S&P 500 hingegen fiel deutlicher um 0,38% und notiert aktuell bei 6.065,89 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute eine gemischte Performance aufweisen, wobei der SDAX und der TecDAX im Plus liegen, während DAX und MDAX Verluste hinnehmen mussten. Die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen ebenfalls eine leicht negative Tendenz, wobei der Rückgang beim S&P 500 stärker ausgeprägt ist.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Mercedes-Benz Group mit einem Anstieg von 3.33%.BASF und Porsche AG folgen dicht dahinter, beide mit einem Plus von 3.03%. Diese Unternehmen profitieren von stabilen Marktbedingungen und einer hohen Nachfrage nach ihren Produkten.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Rückgänge. Rheinmetall führt die Negativliste mit einem Minus von 6.14%, gefolgt von Vonovia mit -3.41% und Deutsche Telekom , die um 1.96% gefallen ist. Diese Unternehmen sehen sich Herausforderungen wie sinkenden Aufträgen oder erhöhtem Wettbewerbsdruck gegenüber.Im MDAX sticht die SILTRONIC AG mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.65% hervor. Wacker Chemie und Carl Zeiss Meditec folgen mit Zuwächsen von 3.62% und 3.53%. Diese Unternehmen profitieren von einer starken Nachfrage in ihren jeweiligen Branchen.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Verluste, angeführt von HelloFresh mit einem Rückgang von 9.83%. HENSOLDT und HYPOPORT verzeichnen ebenfalls starke Rückgänge von 8.38% und 4.82%. Diese Unternehmen kämpfen mit Marktunsicherheiten und sinkenden Verkaufszahlen.Im SDAX dominiert CompuGroup Medical mit einem bemerkenswerten Anstieg von 29.37%. TAKKT und Energiekontor folgen mit Zuwächsen von 8.60% und 6.27%. Diese Unternehmen profitieren von einer robusten Nachfrage und positiven Markttrends.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von RENK Group mit einem Minus von 7.16%. Deutsche Wohnen und Grand City Properties verzeichnen Rückgänge von 4.16% und 3.35%. Diese Unternehmen sehen sich Herausforderungen in einem schwierigen Marktumfeld gegenüber.Im TecDAX ist CompuGroup Medical erneut der Spitzenreiter mit einem Anstieg von 29.37%. Energiekontor und SILTRONIC AG folgen mit Zuwächsen von 6.27% und 5.65%. Diese Unternehmen profitieren von innovativen Technologien und einer starken Marktposition.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von HENSOLDT mit einem Rückgang von 8.38%. freenet und Deutsche Telekom verzeichnen Verluste von 3.30% und 1.96%. Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen durch technologische Veränderungen und Marktveränderungen.Im Dow Jones sind Boeing und Chevron Corporation die Topwerte mit Anstiegen von 2.96% und 2.43%. Caterpillar folgt mit einem Plus von 1.72%. Diese Unternehmen profitieren von stabilen Aufträgen und einer positiven Marktentwicklung.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Rückgänge, angeführt von Travelers Companies mit -2.82%. NVIDIA und Salesforce verzeichnen ebenfalls Verluste von 2.28% und 2.22%. Diese Unternehmen sehen sich Herausforderungen durch Marktvolatilität und steigenden Wettbewerb gegenüber.Im S&P 500 sticht The Hershey mit einem Anstieg von 14.20% hervor, gefolgt von Interpublic Group of Companies mit 7.21% und AES mit 6.78%. Diese Unternehmen profitieren von einer starken Nachfrage und positiven Marktbedingungen.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen deutliche Rückgänge, angeführt von Charter Communications Registered (A) mit -6.31%. Axon Enterprise und Cintas verzeichnen ebenfalls Verluste von 5.76% und 5.68%. Diese Unternehmen kämpfen mit Herausforderungen in einem sich verändernden Marktumfeld.