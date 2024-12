ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Überwiegend etwas höher Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag überwiegend zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,15 Prozent auf 4.985,46 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 0,72 Prozent auf 7.480,14 Zähler. Der Aktienmarkt in …