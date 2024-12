Autokonzern Stellantis wertet Rolle von Opel-Chef auf

Kampfkater1969 schrieb 02.12.24, 13:17

Ehrlicherweise ist Deutschland gar nicht in der Lage, weitere 100.000de an E_KFZ und Wärmepumpen zu schultern...die Netze und die Stromquellen in "Dunkelflauten" geben es nicht her. Die nötigen ab 60 (!) aufwärts Groß-Gas-Kraftwerke zusätzlich wurden noch nicht einmal geplant......und in einigen Tagen des vergangenen Novembers war wegen "Nebel" und ungünstigen Windlagen es nötig, alle (!) verfügbaren "dreckigen Stromquellen" im Inland und jedem Nachbarland heranzuziehen, zu Stromhöchstpreisen.....sonst wäre ein Blackout gekommen....hätten die Länder um uns herum die gleiche "Energiepolitik" gemacht....wird wären am Ende.....wer es nicht weiß, als Habeck die letzten 3 AKW in Deutschland vom Netz nahm, lies er sich "Liefergarantien" aus dem Ausland geben....Kohle, Atom.....Irre? Ja, leider...



Und somit hatten auch Hersteller wie diese Aktie die A-Karte, wenn sie zuviel auf E-KFZ setzten in Märkten außerhalb Chinas.



China brachte in 2024 eine Rekordzahl an neuen Kohlemeilern ans Netz, auch wegen E-KFZ..........sie verbrauchten noch nie so viel Kohle wie nun in 2024....wird in 2025 weiter ansteigen...denn der Zubau an AKW und Gas und Erneuerbaren deckt nicht den Zuwachs an E-KFZ