Goldpreis steigt auf den höchsten Stand seit zwei Wochen Der Goldpreis ist am Montag auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert. Am Nachmittag stieg der Preis für die Feinunze an der Börse in London bis auf 2.676 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Im frühen Handel hatte der Goldpreis noch …