Aktien Wiener Schluss ATX startet etwas höher in die Woche Die Wiener Börse hat am Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,71 Prozent auf 3.608,99 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 1.800,01 Zählern. Die europäischen Leitbörsen starteten …