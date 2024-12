Welche Ausbildung Habeck machen würde - und warum er mehr Zeit hat

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gratuliert "Super-Azubis" - und verrät, welchen Beruf er gerne lernen würde. "Schiffsbau", sagte Habeck am Abend in Berlin auf die Frage des Moderators bei einer Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Konstruktion von Schiffen habe ihn immer beeindruckt, sagt der Grünen-Politiker, der in Flensburg wohnt. Habeck hielt eine Festrede bei der Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis.

Er habe nun mehr Zeit, erzählte der Minister. "Es fallen die ganze Nächte mit Scholz und Lindner weg." In der zerbrochenen Ampel hatte er oft lange mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem damaligen Finanzminister Christian Lindner (FDP) zum Beispiel über Haushaltsfragen verhandelt.

Habeck hielt auch ein Plädoyer dafür, dass es mehr Bäckermeister, Erzieher oder Pflegekräfte im Bundestag geben sollte. Die Anzahl an Steuerberatern und Juristen im Parlament sei überproportional hoch, die Anzahl von Handwerkern und anderen Menschen mit einer Ausbildung unterproportional. Politik dürfe kein Elitenprojekt werden./hoe/DP/jha