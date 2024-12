Bahnbrechende Forschungsergebnisse in Scientific Reports zeigen, wie gentechnisch veränderte Mikroben den Landwirten eine neue Stickstoffquelle bieten

BERKELEY, Kalifornien, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Eine heute in Scientific Reports veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie beschreibt eine neue Technologie, die einen jahrhundertealten Ansatz zur Stickstoffversorgung von Nutzpflanzen revolutionieren könnte. Die Studie, die in Zusammenarbeit von Forschern der University of Wisconsin-Madison, der Purdue University und Pivot Bio, einem führenden Unternehmen für nachhaltige Landwirtschaft, durchgeführt wurde, lieferte erstmals Belege dafür, wie die Genom-Editierung die Fähigkeit von Mikroben verbessert, Luftstickstoff zu binden und an Getreidepflanzen weiterzugeben.

Die Ergebnisse sind der erste von Fachleuten überprüfte Beweis dafür, dass gentechnisch veränderte Mikroben einen wesentlichen Anteil des Stickstoffs der Maisbauern in der kommerziellen Produktion liefern

Mithilfe von isotopisch markiertem Stickstoff verfolgten die Forscher den Stickstoff in der Luft bis zum Chlorophyll der Maisblätter und konnten so nachweisen, dass er von den genmanipulierten Mikroben aus der Luft gebunden wurde. Feldstudien zeigten auch, dass diese Mikroben Stickstoff binden und liefern können, was bis zu 40 Pfund synthetischem Stickstoffdünger mit ähnlichen Erträgen entspricht.

Die Verbesserung der Wirksamkeit von Stickstoffdüngern ist seit langem eine Herausforderung. „Das Kernproblem", erklärt Dr. Bruno Basso, Professor für Umweltwissenschaften an der Michigan State University, der nicht an der Studie beteiligt war, „ist, dass das System Boden-Pflanze-Atmosphäre äußerst komplex ist". Unvorhersehbare Wetterbedingungen erschweren es, das Nährstoffangebot auf den Bedarf der Pflanzen abzustimmen und genau zu bestimmen, wie viel Stickstoff eine Pflanze benötigt und ob der Nährstoff im Boden verbleibt. „Mein Forschungslabor hilft Landwirten seit Jahren, indem es fortschrittliche Sensortechnologie und Computermodelle einsetzt, um ihnen zu helfen, ihre Felder besser zu verstehen und Stickstoffdünger effizienter einzusetzen, um den Gewinn zu steigern und Umweltauswirkungen wie Nährstoffverluste ins Grundwasser und Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zu verringern.