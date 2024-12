Nicht Nvidia & Super Micro: 3 China-Aktien, die Investoren gekauft haben

So trennte sich Stanley Druckenmiller von Nvidia und Ken Griffin hat seine Palantir -Position fast vollständig abgebaut. Ein weiteres Warnzeichen sendet Bill Gates , der 28,9 Millionen Microsoft -Aktien verkauft und seine Position damit um 27,6 Prozent verringert hat.

Diese US-Aktien haben eines gemeinsam: Sie sind alle hoch bewertet, weshalb Großinvestoren derzeit bei anderen Aktien ein größeres Potenzial sehen.

Zu ihnen gehören beispielsweise China-Aktien, die seit 2018 unter den staatlichen Eingriffen gelitten haben. Sie könnten aufgrund der umfangreichen stützenden Maßnahmen, ihrer positiven operativen Entwicklung und der günstigen Bewertung zukünftig wieder besser abschneiden.

Zu den am stärksten gekauften chinesischen Werten gehörten im dritten Quartal 2024:

1. PDD Holdings (ehemals Pinduoduo)

Die PDD Holdings ist eine multinationale Handelsgruppe, die E-Commerce-Plattformen betreibt. Dazu gehört Pinduoduo, das ein breites Produktangebot bestehend aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Bekleidung, Elektronik, Haushaltswaren, Kosmetik und Sportartikeln bietet. Bekannt ist der Konzern vor allem durch Temu, einen Online-Marktplatz für sehr günstige Waren aus China. Im Februar 2023 erfolgte die Konzern-Umbenennung von Pinduoduo in PDD Holdings.

Obwohl das Unternehmen sehr rasant wächst und mittlerweile eine Gewinnmarge von über 25 Prozent erzielt, notiert die Aktie nur zu Kurs-Gewinn-Verhältnis 11,07 (09.12.2024).

Zu den Investoren, die vermehrt eingestiegen sind, zählen unter anderem David Tepper und Howard Marks.

2. Yum China

Yum China war im dritten Quartal 2024 die am zweitstärksten gekaufte chinesische Aktie der Großinvestoren.

Das Unternehmen betreibt mittels eines Franchise-Systems in China mehr als 15.000 Fast-Food-Restaurants, zu denen die Marken KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Lavazza, Little Sheep und Huang Ji Huang gehören. Es besitzt zudem die mobile E-Commerce-Plattform V-Gold Mall für Produktverkäufe und bietet Online-Lieferdienste an.

Das Geschäft wächst kontinuierlich und ist ebenfalls sehr profitabel. Hier sind im dritten Quartal 2024 vor allem der Value-Investor Howard Marks und Rob Vinall eingestiegen.

3. Trip.com

Während europäische Reiseanbieter wie TUI unter dem hohen Wettbewerbsdruck leiden oder wie FTI Touristik und Thomas Cook bereits aufgegeben haben, gewinnt Trip.com stetig Marktanteile und ist hochprofitabel.

Das Unternehmen bietet weltweit Reisedienstleistungen an, wozu Unterkunftsreservierungen, Transportticketing (Flug, Bahn, Bus), Pauschalreisen und Geschäftsreisemanagement gehören. Es vertreibt darüber hinaus Flugtickets, Reiseversicherungen sowie In-Destination-Dienste wie Visaservices und Ausflüge. Zu den Marken zählen Ctrip, Qunar, Trip.com und Skyscanner.

Nach der Coronapandemie hat sich das Geschäft stark erholt. Für 2024 rechnet Trip.com mit neuen Rekordergebnissen. Zu den erfolgreichen Investoren, die im dritten Quartal 2024 stark eingekauft haben, zählen William von Mueffling und Christopher Davis, während Howard Marks seine Position um 35 Prozent erhöht hat.

Fazit: China-Aktien

Während viele US-Aktien bereits stark gestiegen und teuer sind, sodass ihre zu erwartende Rendite gesunken ist, sehen Großinvestoren bei verschiedenen chinesischen Aktien derzeit ein größeres Potenzial.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

