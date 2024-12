Automobilwoche ernennt Skoda Auto zum 'Hersteller des Jahres' (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Redaktion sieht Skoda wegen guter Absatzzahlen, solider

> Neuer Markenauftritt und Designsprache Modern Solid heben Skoda auf eineandere Ebene> Branchenmagazin zeichnet jährlich Unternehmen und Persönlichkeiten derAutomobilwirtschaft aus, die besondere Leistungen gezeigt habenDie Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche zeichnet Skoda Auto als'Hersteller des Jahres' aus. Die starken Absatzzahlen in einem herausforderndenMarkt sprechen laut Jury ebenso für den tschechischen Automobilhersteller wiedie überzeugende Modellpolitik auch bei Elektroautos und das erfolgreicheEffizienzprogramm. Insbesondere hebt die Automobilwoche hervor, dass Skoda sichkonsequent an den Wünschen seiner Kunden orientiert: Mit batterieelektrischenFahrzeugen, Dieseln, Benzinern und Plug-in-Hybriden können diese aus dembreitesten Produktportfolio der Unternehmensgeschichte wählen."Skoda feiert Erfolge auf allen Ebenen", überschreibt die Automobilwoche ihreBegründung für die Auszeichnung von Skoda als 'Hersteller des Jahres'. "DasMantra in Mladá Boleslav lautet 'Der Kunde entscheidet'", hebt dieBranchenzeitung hervor. Daher bietet Skoda seinen Kunden inzwischen dasbreiteste Produktportfolio der Unternehmensgeschichte an. Auch die Qualität derFahrzeuge, attraktive Neuerungen, dazu niedrige Produktionskosten und einengagiertes Händlernetz zählt die Automobilwoche zu den Erfolgsfaktoren.Gleichzeitig gelinge es dem Unternehmen, die Renditeziele zu erreichen - "unddas in einem Jahr vieler und komplexer Produktionsanläufe", lobt Chefredakteurund Jury-Chef Burkhard Riering und nennt weitere Gründe für die Vergabe desTitels an Skoda: "Zuletzt kam der Kodiaq neu sowie jetzt das zweiteElektromodell Elroq. Mit dem Enyaq überholte Skoda zuletzt Teslas Model Y imRanking von Deutschlands meisterverkauften Elektroautos. Ohne großes Trara wurdedieses Jahr auch das Effizienzprogramm durchgezogen."Zudem habe Skoda Auto sich erfolgreich neu positioniert: Unter dem Motto'Explore' stehen Marke und Modelle heute auch für Entdecker- und Abenteuergeist.Die neue Designsprache Modern Solid verkörpere diese neue Corporate Identity.Die Automobilwoche zeichnet jährlich Unternehmen und Einzelpersonen aus derAutomobilwirtschaft aus, die besondere Leistungen erbracht haben. Für das Jahr2024 vergibt die Branchen- und Wirtschaftszeitung Preise in acht Kategorien.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5927038OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH