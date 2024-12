Nach dem Exportverbot von Germanium und Gallicum macht China nun ernst im absehbaren Handelskrieg mit den USA: man leitet eine Untersuchung gegen Nvidia ein und zielt damit auf die Achillesverse der USA: die Tech-Blase mit extremen Bewertungen! Nvidia verliert heute daraufhin 3% - also gut 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Dass die Wall Street Humor hat, wird aber auch heute wieder sichtbar: Apple steigt heute auf ein neues Allzeithoch, obwohl Apple sowohl in Sachen Absatz als auch bei der Produktion so abhängig ist von China wie kein anderes großes US-Unternehmen! Die US-Aktienmärkte nach der massiven Outperformance dennoch heute mit dem zweitschlechtesten Handelstag gegenüber den Aktienmärkten der "Restwelt" in diesem Jahr..

Das Video "China Handelskrieg: Attacke auf Nvidia - Achillesverse US-Tech-Blase!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=wAA_ij3Nr3E