Bitcoin: Korrektur bis Weihnachten, weil...

Die Stimmungslage unter den Krypto-Tradern könnte kaum besser sein. Der Kurs des Bitcoin hat sich binnen 4 Monaten von 54.000 auf zwischenzeitlich über 100.000$ aufgeschwungen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!? Doch wie so oft, gilt auch jetzt wieder die Weisheit "sei am vorsichtigsten in deiner größten Stunde". Denn meist geht der Schuss genau dann nach hinten los. Seit 2018 gibt es auch für den Krpto-Sektor analog zum Aktienmarkt einen Fear and Greed Index. Er wird als Stimmungsbarometer verstanden, setzt sich aber zum Großteil aus technischen Kennziffern und Filtern zusammen. Aktuell haben wir einen Wert von 78% (Maximum ist 100), was als "Greed" (sprich Gier) gewertet wird. Blickt man nun in die Historie zurück und betrachtet die Entwicklung des Bitcoin (BTC) in jenen Situationen, als der Fear and Greed Index vergeichbar hohe Werte anzeigte, dann sind hier genau zwei Präzedenzfälle zu finden: Juni 2018 und November 2020. Während 2018 immerhin eine seitwärts und leicht abwärts gerichtete Korrektur folgte, schoss die beliebte Krypto-Währung ab November 2020 nahezu senkrecht gen Norden. Von einer kontraindikativen Aussagekraft eines solchen Wertes im Fear and Greed Index kann demzufolge keine Rede sein.

Warum der Bitcoin dennoch seit Tagen vergeblich mit der 100.000er-Marke ringt, liegt in den umfassenden Spekulationen auf diese Marke am Optionsmarkt begründet, wie wir vor kurzem in unserem Beitrag "Bitcoin: Achtung bei 100.000..." erklärten. Weiter unten ist der Original-Artikel noch einmal angehängt.

Die Dezember-Optionen expirieren am 27.12.2024. Bis kurz vor diesem Datum oder gar bis zu selbigem muss weiterhin mit Korrekturschüben durch die massive Gegenwehr der Call-Schreiber gerechnet werden. Auf die 100.000er-Marke ist das Open Interest viel größer, als auf jedes andere Kursniveau. Eine Korrektur würde prozyklisch bestätigt durch ein Unterschreiten von 95.000 und danach 91.950 US-Dollar und kann bis 80.000 und im Idealfall gar bis 70.000 US-Dollar reichen. Bei 60.000 US-Dollar ist der Bitcoin massiv unterstützt und wäre nach jetzigem Stand der Dinge ein "Schnäppchen".

Sobald die Dezember-Optionen verfallen sind, werden die Karten neu gemischt und es können sich Chancen für einen Ausbruch über 100.000 US-Dollar auftun. Auch jetzt sollten aber etwaige Short-Spekulationen aus unserer Sicht eng (bei 105/106.000) abgesichert werden, da im Falle eines Ausbruchs der nächste Halt erst bei 130.000 US-Dollar gelegen wäre.

Der Optionsmarkt ist längst größer, als der Aktienmarkt. Folglich können wir die dort stattfindenden Aktionen nicht einfach ignorieren oder als "unwichtig" abtun. Im Gegenteil: aus den Daten vom Optionsmarkt lassen sich immer wieder die relevantesten Marken herausarbeiten. Und das im Gegensatz zu Strichen und bunten Bildchen im Chart tatsächlich fundiert.

Das Options Open Interest Profile für den Bitcoin zeigt speziell bei 100.000 Dollar ein hohes Call Open Interest. Wenn man nun weiß, dass die überwältigende Zahl der Aktionen im Optionsbereich Stillhaltergeschäfte sind (also Wetten auf den wertlosen Verfall einer Option, weil diese NICHT ins Geld läuft zum Abrechnungstermin), dann wird klar, dass ein hohes Call OI bei 100.000 Dollar einen massiven Widerstand bedeutet. Hier kann der Bitcoin sich zunächst die Zähne ausbeißen. Sollte er dann aber durch diese Marke stoßen, so geraten viele Spekulanten in Schieflage und müssen diese (wahrscheinlich durch Kauf des Future) risikotechnisch kontrollieren und managen. Das würde dann im Falle eines Ausbruchs weiteres Potenzial freisetzen bis 120.000 und dann bis 140.000 Dollar.

