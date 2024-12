Omnicom Group - Aktie im Rampenlicht - 09.12.2024

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating whether the merger of Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) and The Interpublic Group of Companies, Inc. is fair to Omnicom shareholders. Upon closing of the proposed transaction, Omnicom …