Tesla zollen Rally kurz vor Rekordhoch etwas Tribut

(neu: Kursentwicklung, Einschätzung und Zielerhöhung von Deutsche Bank)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Höhenflug der Tesla-Aktien hat am Montag nur im frühen Handel angehalten. Danach zollten die Papiere des Elektroauto-Herstellers ihrer Rally zeitweise Tribut. Zum Börsenschluss machten sie ihre zwischenzeitlichen Verluste aber immerhin wett und schlossen 0,15 Prozent höher auf rund 390 Dollar. Mit in der Spitze fast 405 Dollar hatten sie anfangs erstmals die Marke von 400 US-Dollar wieder hinter sich gelassen, die letztmals Anfang des Jahres 2022 erreicht worden war. Das Rekordhoch von gut 414 Dollar vom November 2021 war damit nicht mehr weit weg.

Begonnen hatte die jüngste Tesla-Rally mit dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Genährt wurde sie in der Folgezeit durch einen Medienbericht, wonach es unter der anstehenden Trump-Präsidentschaft in den USA Lockerungen bei den Regeln für Autonomes Fahren geben könnte. Die Deutsche Bank hob nun das Kursziel für die Tesla-Anteile von 295 auf 370 US-Dollar an und begründete dies zuvorderst mit den Anstrengungen des Unternehmens im Bereich des Autonomen Fahrens, dem man nun einen höheren Wert beimesse.